Misean Psyche NASA: A’ sgrùdadh asteroid le cridhe meatailt

Tha misean NASA's Psyche, a thèid a chuir air bhog air Dihaoine 13 Dàmhair, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid 16 Psyche, aig a bheil cridhe làn meatailt. Thèid an soitheach-fànais a thogail le rocaid SpaceX Falcon Heavy agus tha dùil gun ruig e an asteroid ann an 2029.

Tha Asteroid 16 Psyche, air ainmeachadh às deidh bana-phrionnsa àrsaidh Grèigeach, na asteroid mòr de sheòrsa M a bhios a’ cuairteachadh na grèine anns a ’phrìomh chrios asteroid. Tha e còrr air 230km tarsainn agus tha meatailtean ann mar iarann ​​agus cobalt. Is e amas an rùin faighinn a-mach cò às a thàinig 16 Psyche agus a bheil e coltach ri cridhe iarainn planaid.

Gus an asteroid a ruighinn gu sàbhailte, cleachdaidh bàta-fànais Psyche gluasad grèine-dealain, a bheir a-mach beagan smeòrach ach a dh’ obraicheas gu leantainneach thar ùine mhòr. Feumaidh an teicneòlas seo solas grèine gu leòr airson panalan grèine an soitheach-fànais gus cumhachd dealain a ghineadh. Bidh misean NASA eile, Lucy, cuideachd a’ cleachdadh an seòrsa gluasad seo.

Tha misean Psyche ag amas air dà phrìomh amas a choileanadh. An toiseach, tha e ag amas air pròiseas cruthachadh planaid a sgrùdadh le bhith a’ sgrùdadh cridhe planaid fosgailte. Bidh an soitheach-fànais a’ giùlan raon de dh’ ionnstramaidean saidheansail, a’ toirt a-steach inneal-ìomhaigh airson uachdar an asteroid a mhapadh, deuchainn grabhataidh gus a structar a-staigh a dhearbhadh, agus speactrometer gus an susbaint mèinnearach a sgrùdadh.

A bharrachd air an sin, tha am misean ag amas air faighinn a-mach a bheil e comasach na meatailtean a mhèinneadh air 16 Psyche. Leis cho beairteach sa tha an asteroid ann am meatailt, tha Foirbeis air iomradh a thoirt air mar “astar ceithir-dhuillear-dollar”. Le bhith a’ tadhal air an asteroid gu dìreach, leigidh sin le luchd-saidheans modalan gnàthach de chruthachadh planaid a dhearbhadh.

Ma shoirbhicheas leis, bheir misean Psyche dàta luachmhor do luchd-saidheans gus ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh planaidean a mhion-sgrùdadh agus a dhoimhneachadh. Feuchaidh an soitheach-fànais cuideachd ri raon magnetach sam bith a tha air fhàgail air an asteroid a lorg, a sheallas gu robh an taobh a-staigh aige uaireigin leaghte agus gun deach eadar-dhealachadh a dhèanamh.

Ged a tha an turas chun an nì bhig seo dùbhlanach, tha comas aig a’ mhisean lorgaidhean saidheansail cudromach a thoirt gu buil agus dh’ fhaodadh gum fosgail e an comas mèinnean luachmhor a mhèinneadh san fhànais.

