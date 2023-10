Misean Psyche NASA air a chuir dheth air sgàth droch shìde

Chaidh misean Psyche billean-dollar NASA a chuir dheth gu 13 Dàmhair air sgàth droch shìde aig an làrach foillseachaidh. An toiseach air a chlàradh airson 12 Dàmhair, chaidh dàil a chuir air togail rocaid Falcon Heavy airson latha am measg ro-innse sìde a tha a’ sìor fhàs gruamach.

Tha misean Psyche ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid 16 Psyche làn mheatailt, a tha suidhichte ann am pàirt a-muigh a’ phrìomh chrios asteroid. Gus an ceann-uidhe a ruighinn, cleachdaidh an soitheach-fànais measgachadh de ghluasad dealain agus meacanaig orbital. Feumaidh an cur air bhog tachairt ro 25 Dàmhair, le dìreach aon ùine shònraichte ri fhaighinn gach latha. Tha NASA air comharrachadh a-màireach aig 1419 UTC mar àm cur air bhog a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Bheir an turas chun asteroid timcheall air sia bliadhna, a’ toirt a-steach taic grabhataidh Mars sa Chèitean 2026. Tha luchd-saidheans an dùil gun tig am misean gu crìch ann an 2031, a’ toirt seachad dàta luachmhor mu thùs 16 Psyche. Tha aon bheachd-bharail a 'moladh gum faodadh an asteroid a bhith na chridhe fosgailte de iarann ​​​​nicil de phlanaid thràth, coltach ri talamh na Talmhainn.

Tha an dàil ann am misean Psyche air buaidh a thoirt nas fhaide na ath-chlàradh. Chaidh misean Janus, a bha an dùil a dhol còmhla ri Psyche an toiseach, a chuir dheth air sgàth atharrachaidhean slighe a dh’ adhbhraich an dàil. A bharrachd air an sin, bha aig SpaceX ri misean Starlink a phutadh air ais gus gabhail ris an fhoillseachadh a bha ri thighinn.

Tha rannsachadh Psyche a’ toirt cothrom gun samhail airson seallaidhean fhaighinn air mar a chaidh planaidean talmhaidh a chruthachadh agus eachdraidh thubaistean cosmach agus togail. A dh’ aindeoin na duilgheadasan, tha luchd-saidheans agus innleadairean fhathast dòchasach gun tòisich am misean a dh’ aithghearr air a thuras gus dìomhaireachdan 16 Psyche a lorg.

