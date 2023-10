Misean Psyche NASA: A’ siubhal gu cridhe asteroid.

Thug Psyche, ban-dia Ghreugach an anama, a h-ainm air iasad do rud celestial a chaidh a lorg ann an 1852 leis an reul-eòlaiche Eadailteach Annibale de Gasparis. An-diugh, tha Psyche, an 16mh asteroid a chaidh a lorg a-riamh, a ’seasamh a-mach mar an asteroid“ seòrsa M ”as motha anns a’ chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Le trast-thomhas de mu 226km, tha Psyche gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de iarann ​​​​agus nicil, coltach ri cridhe na Talmhainn.

A’ feuchainn ri sanasan a chruinneachadh mu thaobh a-staigh do-ruigsinneach na Talmhainn, chuir NASA bàta-fànais air bhog o chionn ghoirid air turas sia-bliadhna, 3.6 billean cilemeatair gu rendezvous le Psyche. Thathas a’ creidsinn gu bheil asteroids seòrsa M mar Psyche mar na tha air fhàgail de phlanaidean a chaidh a sgrios anns na tràth ìrean de shiostam na grèine. Tha na saoghal meatailteach sin nan “obair-lannan nàdurrach” airson a bhith a ’sgrùdadh coraichean planaid.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ sgrùdadh cridhe na Talmhainn a’ cleachdadh dhòighean gnàthach, leis gu bheil beachdan cuingealaichte ri meteorites agus seismology. Chan eil meteorites meatailteach a’ toirt seachad ach seallaidhean air eachdraidh thràth an t-Siostam Solar, fhad ‘s a tha seismology a’ feumachdainn dàta ceart bho seismographs, a tha cuibhrichte, gu sònraichte anns na cuantan agus an Leth-chruinne a Deas. A bharrachd air an sin, tha sreathan a-muigh na Talmhainn a’ cur bacadh air ar sealladh dìreach air a’ chridhe.

Tha misean NASA gu Psyche ag amas air an asteroid a sgrùdadh agus faighinn a-mach a bheil e na chridhe aon-leaghte de phlanaid a chaidh a sgrios a dh’ fhuaraich mean air mhean thar ùine. A bharrachd air an sin, tha am misean ag amas air aois uachdar Psyche fhoillseachadh, an co-dhèanamh ceimigeach aige, agus a bheil eileamaidean nas aotroime ann còmhla ri iarann ​​​​agus nicil. Dh’ fhaodadh am fiosrachadh seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air mean-fhàs ar planaid fhèin.

Uidheamaichte le raon de dh’ ionnstramaidean, a’ toirt a-steach camarathan, spectrometers, agus magnetometers, cruinnichidh an soitheach-fànais dàta air cumadh Psyche, tomad, tromachd, agus comas airson sgrùdadh mèinnearachd. Tha luchd-saidheans gu dùrachdach a’ feitheamh ri adhartas a’ mhisean, a’ dùileachadh a’ bheairteas eòlais a lorgas e mu chridhe asteroid agus na dìomhaireachdan a dh’ fhaodadh a bhith aige mun t-saoghal againn fhìn.

