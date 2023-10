Turas gu Cridhe Psyche: A’ sgrùdadh Saoghal Dìomhair an Asteroid

Tha NASA air bàta-fànais a chuir air bhog air turas sia-bliadhna, 3.6 billean cilemeatair gu rendezvous le Psyche, an asteroid “M-seòrsa” as motha anns a ’chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha am misean seo ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air Psyche, rud celestial le trast-thomhas cuibheasach de 226km. Aithnichte airson a bhith gu ìre mhòr air a dhèanamh de iarann ​​​​is nicil, coltach ri cridhe na Talmhainn, thathas a’ creidsinn gur e Psyche na tha air fhàgail de phlanaid a chaidh a sgrios ann am bliadhnaichean tràtha an t-Siostam Solar.

Is e obair dhùbhlanach a th’ ann a bhith a’ sgrùdadh cridhe planaidean, ach tha asteroids seòrsa M mar Psyche nan “obair-lannan nàdurrach” dha luchd-saidheans. Le bhith a’ dèanamh anailis air sgrìobhadh agus structar Psyche, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean fhaighinn air taobh a-staigh do-ruigsinn ar saoghal. Tha seo gu sònraichte cudromach leis gu bheil dòighean làithreach airson sgrùdadh cridhe na Talmhainn cuingealaichte agus neo-dhìreach.

Bheir seismology, a bhios a’ sgrùdadh tonnan seismic air adhbhrachadh le crithean-talmhainn, beagan fiosrachaidh mu chridhe na Talmhainn. Ach, tha suidheachadh a 'chridhe fo na sreathan a-muigh den phlanaid ga dhèanamh duilich sealladh soilleir fhaighinn. A bharrachd air an sin, tha an àireamh cuibhrichte de seismographs ann an raointean sònraichte a’ cur bacadh air ar tuigse. Gus faighinn thairis air na dùbhlain sin, tha luchd-rannsachaidh an urra ri deuchainnean obair-lann a tha coltach ri fìor chuideaman agus teòthachd cridhe na Talmhainn. Le bhith a’ cothlamadh an dàta bho seismology, deuchainnean obair-lann, agus samhlaidhean coimpiutair cuidichidh luchd-saidheans tuigse nas coileanta fhaighinn air a’ chridhe.

Tha misean Psyche a’ tabhann cothrom inntinneach sgrùdadh a dhèanamh air dìomhaireachdan coraichean planaid. Tha NASA ag amas air sgrùdadh a bheil Psyche gu dearbh aig cridhe planaid a chaidh a sgrios a bha a’ fuarachadh agus a ’daingneachadh mean air mhean, coltach ri cridhe na Talmhainn. A bharrachd air an sin, nì am misean mion-sgrùdadh air co-dhèanamh ceimigeach, aois agus cumadh Psyche. Cuiridh am fiosrachadh a chruinnicheas ionnstramaidean an soitheach-fànais, leithid camarathan, spectrometers, agus magnetometers, ris an eòlas a th’ againn air mean-fhàs na Talmhainn agus rannsachadh mèinnearachd san àm ri teachd.

Mar a bhios an soitheach-fànais a’ tòiseachadh air a thuras fada, tha luchd-saidheans gu mòr an dùil an dàta a chruinnicheas e. Tha misean Psyche a’ gealltainn seallaidhean ùra fhoillseachadh mu thùs agus structar bhuidhnean celestial, a’ tilgeil solas air saoghal enigmatic asteroids.

