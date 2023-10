Misean NASA gu Psyche: A’ sgrùdadh cridhe planaid air a sgrios

Tha NASA air tòiseachadh air misean ùr gus sgrùdadh a dhèanamh air Psyche, an 16mh asteroid a chaidh a lorg a-riamh. Is e Psyche, air ainmeachadh às deidh ban-dia Ghreugach an anam, an asteroid “seòrsa M” as motha anns a ’chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Thathas den bheachd gur e na tha air fhàgail de phlanaid a chaidh a sgrios ann am bliadhnaichean tràtha siostam na grèine.

Tha asteroids seòrsa M mar Psyche air an dèanamh suas sa mhòr-chuid de iarann ​​​​agus nicil, coltach ri cridhe na Talmhainn. Tha luchd-saidheans den bheachd gun toir sgrùdadh air na saoghal meatailteach sin seallaidhean luachmhor air taobh a-staigh do-ruigsinneach ar planaid fhèin.

An-dràsta, tha ar tuigse air cridhe na Talmhainn cuingealaichte. Tha sinn an urra ri dòighean neo-dhìreach leithid a bhith a’ sgrùdadh meteorites meatailteach agus a’ cleachdadh seismology gus crith-thalmhainn a sgrùdadh. Ach, tha na crìochan aca aig na dòighean sin. Tha misean Psyche ag amas air sealladh ùr a thoirt seachad le bhith a’ sgrùdadh cridhe nì celestial a tha coltach ri cridhe na Talmhainn.

Nì am misean sgrùdadh an robh Psyche uaireigin na chridhe teth is leaghte a bha a’ fuarachadh agus a’ daingneachadh gu slaodach, mar chridhe na Talmhainn. Nì e sgrùdadh cuideachd air co-dhèanamh ceimigeach an asteroid, aois, agus feartan uachdar. Le bhith a’ dèanamh anailis air na factaran sin, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean fhaighinn air mean-fhàs na Talmhainn agus dàta luachmhor a chruinneachadh airson rannsachadh mèinnearachd san àm ri teachd.

Tha an soitheach-fànais uidheamaichte le raon de dh’ ionnstramaidean a’ toirt a-steach camarathan speactram farsaing, spectrometers, magnetometers, agus gravimeters. Leigidh na h-ionnstramaidean sin le luchd-saidheans dàta a chruinneachadh mu chumadh, tomad, cuairteachadh grabhataidh, agus dèanamh ceimigeach Psyche.

Tha dùil gum bi am misean gu Psyche na thuras sia-bliadhna a’ còmhdach astar 3.6 billean cilemeatair. Tha luchd-saidheans gu dùrachdach a’ feitheamh ri co-dhùnaidhean a’ mhisean seo, a bheir seallaidhean ùra seachad air dìomhaireachdan cridhe ar planaid fhèin.

Stòr: An Còmhradh