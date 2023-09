Bidh Perseverance Rover a’ faighinn a-mach roc gun samhail air Mars

Tha rover Perseverance NASA, a thàinig gu tìr gu soirbheachail air Mars air 18 Gearran, 2021, a’ leantainn air adhart a’ lorg lorgan inntinneach air a’ phlanaid dhearg. Is e aon de na co-dhùnaidhean a rinn e o chionn ghoirid creag a tha coltach ri avocado, a chaidh a lorg air 8 Sultain. Ged nach e toradh Martian a th’ anns a’ chreig seo gu dearbh, tha luchd-saidheans air leth inntinneach agus dèidheil air barrachd ionnsachadh mun t-susbaint agus an tùs aice.

Tha buanseasmhachd air a bhith gu dìcheallach a’ sgrùdadh uachdar Mars, agus aig an aon àm a’ coimhead airson comharran de bheatha microbial san àm a dh’ fhalbh. Rè a mhisean, tha e air coinneachadh ri grunn nithean inntinneach, gu sònraichte creagan de dhiofar chumaidhean agus mheudan. Tha na creagan sin a’ tabhann seallaidhean luachmhor air eachdraidh geòlais a’ phlanaid.

Chan eil a’ chreig ann an cumadh avocado mar eisgeachd. Tha a choltas gun samhail air feòrachas luchd-saidheans a ghlacadh air ais air an Talamh. Tro mhion-sgrùdadh agus sgrùdadh, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air cruthachadh na creige agus cho cudromach sa tha i.

Ged a tha e ro thràth co-dhùnaidhean deimhinnte sam bith a tharraing, tha an lorg seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha misean Perseverance air Mars. Thèid ionnstramaidean saidheansail adhartach an rover a chleachdadh gus sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air a’ chreig agus gus dàta luachmhor a thoirt do luchd-saidheans.

Tha turas buanseasmhachd na theisteanas air innleachdas agus feòrachas daonna. Le bhith a’ rannsachadh Mars agus a’ lorg shoidhnichean beatha, tha NASA ag amas air dìomhaireachdan ar planaid faisg air làimh fhuasgladh agus an t-slighe ullachadh airson sgrùdadh daonna san àm ri teachd.

Tha na chaidh a lorg le buanseasmhachd air Mars, a’ gabhail a-steach a’ chreag seo ann an cumadh avocado, a’ cur ris an eòlas a tha againn air a’ phlanaid dhearg a tha a’ leudachadh agus gar toirt aon cheum nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn an àm a dh’ fhalbh agus an comas a bhith a’ toirt taic do bheatha. Mar a bhios luchd-saidheans a 'leantainn air adhart a' sgrùdadh an dàta a chruinnich Perseverance, tha iad an dòchas barrachd lèirsinn fhuasgladh air eachdraidh agus nàdar Mars.

stòran:

- Tweaktown.com