Cho cudromach sa tha e a bhith a’ riaghladh roghainnean cookie airson prìobhaideachd luchd-cleachdaidh

Anns an aois dhidseatach, tha riaghladh roghainnean cookie air a thighinn gu bhith deatamach airson prìobhaideachd luchd-cleachdaidh a dhìon. Le tricead gnìomhachd air-loidhne, feumar tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a th’ aig a bhith a’ gabhail ri no a’ diùltadh briosgaidean air diofar làraich-lìn.

Nuair a phutas tu air “Gabh ris a h-uile briosgaid,” tha thu a’ ceadachadh briosgaidean a stòradh air an inneal agad. Bheir na briosgaidean seo comas do làraichean-lìn fiosrachadh a chruinneachadh mu na roghainnean agad, an inneal agad agus gnìomhachd air-loidhne. Bidh an dàta seo an uairsin air a phròiseasadh leis an dà chuid an làrach-lìn agus a com-pàirtichean malairteach airson grunn adhbharan.

Is e àrdachadh seòladh làraich aon phrìomh amas airson briosgaidean a chleachdadh. Le bhith a’ cumail sùil air a’ ghnìomhachd air-loidhne agad, faodaidh làraich-lìn an eòlas cleachdaiche aca a dhealbhadh gus freagairt nas fheàrr air na feumalachdan agus na roghainnean agad. Tro phearsanachadh, faodar sanasan a ghnàthachadh gus a bhith a rèir na h-ùidhean agad, a’ meudachadh am buntainneachd agus a’ lughdachadh buaireadh. A bharrachd air an sin, tha mion-sgrùdadh air cleachdadh làraich a’ leigeil le sealbhadairean làraich-lìn seallaidhean fhaighinn air giùlan luchd-cleachdaidh, gan cuideachadh gus leasachaidhean a dhèanamh agus an susbaint aca a bharrachadh.

Ach, tha e cudromach cuimhneachadh gum faodadh gabhail ris a h-uile briosgaid a thighinn gu cosgais do phrìobhaideachd. Le bhith a’ ceadachadh dàta pearsanta a chruinneachadh, tha comas ann am fiosrachadh seo a chleachdadh ann an dòighean a dh’ fhaodadh do thèarainteachd a mhilleadh no do chòraichean prìobhaideachd a bhriseadh. Sin as coireach gu bheil e deatamach gum bi thu eòlach air briosgaid sònraichte agus poileasaidh prìobhaideachd gach làrach-lìn.

Gus smachd a chumail air an dàta agad agus do phrìobhaideachd a dhìon, thathas a’ moladh na roghainnean cookie agad a riaghladh agus na roghainnean cead agad a chleachdadh. Le bhith a’ briogadh air “Roghainnean briosgaid,” faodaidh tu roghnachadh briosgaidean neo-riatanach a dhiùltadh, a’ toirt cothrom dhut an ìre fiosrachaidh a thèid a chruinneachadh mur deidhinn a chuingealachadh. Bheir seo cumhachd dhut cothromachadh fhaighinn eadar eòlas pearsanta air-loidhne agus dìon d’ fhiosrachadh pearsanta.

Gu crìch, tha an comas air roghainnean cookie a riaghladh deatamach gus dèanamh cinnteach à prìobhaideachd luchd-cleachdaidh san t-saoghal air-loidhne. Le bhith a’ tuigsinn buaidh gabhail ri no diùltadh briosgaidean, faodaidh daoine co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh mun dàta aca agus smachd a ghabhail air na dh’fhiosraich iad air-loidhne.

Stòran: Briosgaidean agus Poileasaidh Dìomhaireachd