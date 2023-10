An ath cheann-uidhe aig Perseverance Rover: Rubha Jurabi

Tha an rover Perseverance air a’ chiad phrìomh shampall den aonad iomaill aca a chrìochnachadh agus tha e a-nis ag ullachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air an ath cheann-uidhe aige san Iomairt Iomall. Is e an ath stad seo àite ris an canar “Jurabi Point,” ris an robh luchd-saidheans na sgioba gu mòr an dùil eadhon mus tàinig iad air tìr air Mars.

Mus tèid e gu Rubha Jurabi, tha an rover a’ cur crìoch air na sgrùdaidhean aige aig an àite-obrach gnàthach. Às deidh dha dàta a chruinneachadh bhon chiad sgrìobadh aonad iomaill, rinn an rover turas goirid, no “bump,” gu sgìre inntinneach faisg air làimh. Tha ìomhaighean a chaidh an glacadh leis a’ chamara Mastcam-Z air cuid de fheartan lùbte sa chreig fhoillseachadh, agus bheir sgrùdadh goirid a’ cleachdadh ionnstramaidean saidheans iomallach leithid SuperCam seallaidhean air structaran grùideach agus eachdraidh sìdeadh an aonaid iomaill.

Aon uair ‘s gu bheil an sgrùdadh seo deiseil, tòisichidh an rover air turas timcheall air 1 km gu tuath gu Rubha Jurabi. Is e an rud a tha a’ dèanamh Jurabi Point inntinneach gu saidheansail gur e “snaim trì-fhillte” a th’ ann - àite far a bheil trì aonadan geòlais eadar-dhealaichte a’ trasnadh. Tha na h-aonadan sin a’ toirt a-steach an aonad làn chlachan, creag ghrùideach fan àrd, agus aonad iomaill. Le bhith a 'sgrùdadh nan ceanglaichean eadar na h-aonadan sin, tha luchd-saidheans an dòchas na dàimhean aois aca a shoilleireachadh agus a dh' fhaodadh a bhith a 'samplachadh clach, nach do shoirbhich ann an oidhirp roimhe.

Às deidh dha sgrùdadh a dhèanamh air an t-snaim trì-fhillte aig Rubha Jurabi, is e an ath phlana aig an rover a dhol chun iar agus clàradh atharrachaidhean san aonad iomaill fhad ‘s a tha e a’ draibheadh ​​suas an cnoc. Thig an Iomairt Iomall gu crìch le turas sìos gu Neretva Vallis airson a’ chiad uair. Bidh an t-sianal aibhne seo a’ biathadh an neach-leantainn an iar, agus nì an rover sgrùdadh air aonad creige enigmatic le solas aotrom a tha fosgailte taobh a-staigh balla na seanail.

Bheir turas an rover Perseverance a tha ri thighinn gu Rubha Jurabi agus nas fhaide air falbh seallaidhean luachmhor air geòlas agus eachdraidh Mars, a’ cur ri ar tuigse air comas-còmhnaidh na planaid san àm a dh’ fhalbh agus comas beatha.

Stòran: NASA/JPL-Caltech