Bidh an NASA Parker Solar Probe a’ briseadh a chlàr fhèin mar an rud as luaithe a rinn daoine

Tha an NASA Parker Solar Probe a-rithist air a chlàr fhèin a bhriseadh, a’ fàs mar an rud daonna as luaithe a chaidh a chlàradh a-riamh. Air 27 Sultain, ràinig an probe astar iongantach de 394,736 msu (635,266 km/h) fhad ‘s a bha e a’ dèanamh pas faisg air uachdar na grèine. Tha seo a’ dol thairis air a’ chlàr a bh’ aige roimhe de 364,660 msu (586,863 km/h) a chaidh a shuidheachadh san t-Samhain 2021. Chaidh an astar iongantach seo a dhèanamh comasach le taic grabhataidh bho flyby de Venus air 21 Lùnastal.

A bharrachd air a’ chlàr astair aige, shuidhich am Parker Solar Probe clàr astair ùr cuideachd, a’ tighinn taobh a-staigh dìreach 4.51 millean mìle (7.26 millean km) bho uachdar na grèine. Chan eil bàta-fànais sam bith air a dhol timcheall seo faisg air a’ ghrèin roimhe seo, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach dha NASA.

Tha àite deatamach aig flybys Venus ann am misean an neach-sgrùdaidh a bhith a’ sgrùdadh uachdar scorching na grèine. Mar a bhios an probe a’ dol seachad air Venus, bidh a’ phlanaid a’ gabhail a-steach cuid de lùth orbital Parker, a’ leigeil leis faighinn eadhon nas fhaisge air a’ ghrèin. Tha aon itealan eile san amharc, agus thathar an dùil gum bi an dòigh-obrach as fhaisge aig an probe air a' ghrèin dìreach 3.83 millean mìle (6.16 millean km) bhon uachdar aig deireadh 2024. a' ghrian.

Air a chuir air bhog san Lùnastal 2018, is e misean Parker Solar Probe a bhith a’ sgrùdadh dìomhaireachdan corona na grèine, an ìre as fhaide a-muigh den àile aige. Le bhith a’ tuigsinn mar a bhios teas a’ gluasad tron ​​chorona, mar a bhios plasma agus raointean magnetach a’ tighinn air adhart air uachdar na grèine, agus mar a tha na daineamaigs sin a’ cur ri uinneanan leithid gaoth na grèine, tha luchd-saidheans ag amas air na tha iad a’ ro-innse air aimsir fànais a leasachadh.

Tha na coileanaidhean as ùire aig Parker Solar Probe a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e ann a bhith a’ putadh crìochan sgrùdaidh agus tuigse shaidheansail air an rionnag againn, a’ ghrian.

Mìneachaidhean:

- Parker Solar Probe: Soitheach-fànais NASA air a chuir air bhog ann an 2018 gus sgrùdadh a dhèanamh air corona na grèine agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an aimsir fànais.

- Venus flyby: Nuair a thèid bàta-fànais seachad faisg air a’ phlanaid Venus, a’ cleachdadh a grabhataidh gus an t-slighe aice atharrachadh agus astar àrdachadh.

stòran:

- NASA