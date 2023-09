Bidh Rannsachadh Solar Parker aig NASA a’ cruinneachadh dàta luachmhor air cuir a-mach mòr-chrùn

O chionn ghoirid sheòl an Parker Solar Probe, misean ùr-nodha NASA “suathadh ris a’ Ghrian, tro spreadhadh mòr grèine (CME), spreadhadh grèine cumhachdach de ghràineanan fo chasaid. Thachair an tachartas air 5 Sultain, 2022, ged a tha na co-dhùnaidhean agus an rannsachadh mun cuairt air a-nis air am mion-fhiosrachadh ann am pàipear ùr anns An Iris Astrophysical.

Chomharraich an tachartas gluasad mòr bhon sgrùdadh àbhaisteach air CMEn, mar a chithear iad mar as trice bhon Talamh. Ach, bha e comasach don Parker Solar Probe an CME sònraichte seo fhaicinn faisg air làimh, leis gu robh e suidhichte dìreach 5.7 millean mìle bho uachdar na grèine. Leig an cho faisg seo le luchd-saidheans dàta luachmhor agus seallaidhean a chruinneachadh mun eadar-obrachadh eadar CMEn agus duslach eadar-phlanntach.

Tha CMEn nan spreadhaidhean mòra bho àile a-muigh na grèine a dh’ fhaodadh droch bhuaidh a thoirt air aimsir fànais, a ’toirt a-steach aimhreitean air saidealan, siostaman conaltraidh, teicneòlasan seòlaidh, agus cliathan cumhachd air an Talamh. Tha tuigse air mar a bhios CMEn ag eadar-obrachadh le duslach eadar-phlanntach deatamach airson a’ bhuaidh aca air a’ phlanaid againn a ro-innse.

B’ e a’ choinneamh san t-Sultain an-uiridh a’ chiad uair a chunnaic Parker CME, agus tha na toraidhean air a bhith iongantach. Chunnaic an probe an CME a ’glanadh slighe tro dhuslach eadar-phlanntach, ga chuir air falbh airson timcheall air 6 millean mìle bhon ghrèin. Ach, chaidh an duslach ath-lìonadh cha mhòr sa bhad le mìrean duslach eadar-phlanntach a’ seòladh tro shiostam na grèine.

Dhaingnich an lorg seo teòiridh gu bheil eadar-obrachadh eadar CMEn agus duslach a’ tachairt, a’ toirt tuigse nas doimhne do luchd-saidheans air daineamaigs taobh a-staigh corona na grèine. Bha na beachdan a rinn camara Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) na mheadhan air an adhartas seo.

Fhad ‘s a tha feum air barrachd sgrùdaidhean agus bheachdan gus làn thuigse fhaighinn air buaidh duslach eadar-phlanntach air CMEn, tha an lorg sònraichte seo a’ fosgladh slighean ùra gus sgrùdadh a dhèanamh air iom-fhillteachd ar grèine agus a ’bhuaidh a th’ aige air aimsir fànais.

