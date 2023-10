Bidh Rannsachadh Solar Parker NASA a 'suidheachadh clàr ùr, a' toirt seachad lèirsinn air àile grèine

Tha Parker Solar Probe aig NASA a’ leantainn air adhart a’ dèanamh lorgaidhean ùr-nodha agus e a’ dàibheadh ​​​​nas doimhne a-steach do àile na grèine, a’ tilgeil solas air a ghiùlan enigmatic agus a’ bhuaidh a th’ aige air aimsir an fhànais. O chionn ghoirid choilean an probe an 17mh dòigh-obrach dlùth aige, a’ tighinn taobh a-staigh astar dìreach 4.51 millean mìle (7.26 millean cilemeatair) bhon Ghrian, a’ comharrachadh clàr ùr airson an rud daonna as fhaisge air a’ Ghrian.

Bho chaidh a chuir air bhog san Lùnastal 2018, tha an Parker Solar Probe air a bhith air leth soirbheachail. Chaidh e seachad air a’ chlàr roimhe a shuidhich an soitheach-fànais Helios 2 ann an 1976, ga fhàgail mar an rud as fhaisge air a’ Ghrian ann an eachdraidh a rinn daoine. Tha an probe cuideachd air a bhith mar a’ chiad bhàta-fànais a shiubhail gu soirbheachail tro àile a-muigh na grèine, ris an canar an corona.

Uidheamaichte le sgiath teas ùr-nodha, is e misean Parker Solar Probe sgrùdadh a dhèanamh air corona na grèine agus dàta deatamach a chruinneachadh mun structar aige, cò às a thàinig gaoth na grèine, agus na dìomhaireachdan a tha timcheall air. Tha tuigse air obrachadh a-staigh na grèine riatanach airson a bhith a’ ro-innse agus a’ lughdachadh nam bagairtean a dh’ fhaodadh a bhith ann bho aimsir fànais do lìonraidhean conaltraidh, saidealan, agus cliathan cumhachd air an Talamh.

Ann an aon de na orbitan a rinn e o chionn ghoirid, chaidh an Parker Solar Probe air bhog tro spreadhadh mòr coronal (CME), a’ dearbhadh teòiridh gu bheil CMEn ag eadar-obrachadh le duslach eadar-phlanntach. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air ro-aithris na sìde san fhànais.

A dh’ aindeoin cho faisg ‘s a tha e air a’ Ghrian, tha an probe fhathast ann an deagh shlàinte. Thathas an dùil dàta inbhe a chuir gu Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins agus dàta saidheans luachmhor a thoirt seachad mu ghaoth na grèine. Cuiridh an dàta seo ri tuigse nas fheàrr air daineamaigs iom-fhillte na grèine.

Tha coileanadh Parker Solar Probe air leth cudromach don raon sgrùdaidh fànais. Le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan na grèine, faodaidh luchd-saidheans fiosrachadh deatamach fhuasgladh a chuidicheas le bhith a’ dìon ar bun-structair teicneòlach agus a’ neartachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè.

stòran:

- Fios naidheachd NASA

- Gizmodo