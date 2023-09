Bidh Rannsachadh Solar Parker NASA a’ glacadh dealbhan dlùth de spreadhadh mòr grèine

Tha NASA's Parker Solar Probe air clach-mhìle iongantach a choileanadh le bhith a' glacadh dhealbhan dlùth de sprèadhadh mòr grèine. Tha a’ bhidio, a chaidh fhoillseachadh le luchd-saidheans aig Saotharlann Fiosaig Gnìomhach Johns Hopkins, a’ nochdadh cuir-a-mach coronal air leth cumhachdach (CME) a ​​thachair an-uiridh. Is e tachartasan spreadhaidh a th’ ann an CMEn far am bi plasma fìor theth air a chuir a-mach à àile na grèine, anns a bheil gràinean fo chasaid a dh ’fhaodadh dragh a chuir air conaltradh rèidio agus grunn bhuaireadh adhbhrachadh air an Talamh.

Tha an CME ris an do choinnich an Parker Solar Probe air a bhith air a mhìneachadh le NASA mar aon den fheadhainn as cumhachdaiche a chaidh a chlàradh a-riamh. Chan e a-mhàin gun do mhair an neach-sgrùdaidh beò ach fhuair e cuideachd an tachartas gu lèir a ghlacadh air camara. Tha beachdan bho Johns Hopkins Applied Physics Laboratory a’ nochdadh gum faod CMEn raointean magnetach a leigeil ma sgaoil agus billeanan de thonna de phlasma a chuir air bhog aig astaran eadar 60 agus 1,900 mìle san diog. A thaobh an CME sònraichte seo, chaidh mìrean fhaicinn a’ luathachadh suas ri 840 mìle san diog, a’ toirt seachad dàta luachmhor dha luchd-saidheans a bha a’ sgrùdadh nan dòighean stiùiridh air cùl nan sprèadhaidhean sin.

Chaidh an Parker Solar Probe a dhealbhadh gu sònraichte gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ Ghrian agus tha cliù aige mar an soitheach-fànais as luaithe ann an eachdraidh. Faodaidh e tighinn faisg air taobh a-staigh 4 millean mìle bho uachdar na grèine, a’ mairsinn teòthachd anabarrach, le taing do sgiath teas àbhaisteach agus siostam fèin-riaghailteach a dhìonas an probe bho sgaoilidhean na grèine. Nuair a choinnich e ris an CME, chuir an probe seachad faisg air dà latha às deidh an tonn clisgeadh agus thàinig e am bàrr gun fhiosta, a’ toirt seallaidhean nach fhacas a-riamh do luchd-rannsachaidh.

A bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh an CME, rinn luchd-rannsachaidh NASA sgrùdadh cuideachd air buaidh stoirm na grèine air duslach eadar-phlanntach. Tha tuigse air na h-eadar-obrachaidhean sin deatamach airson ro-aithris sìde fànais a leasachadh san àm ri teachd. Thuirt Russ Howard, fiosaig aig APL, gu bheil iad a’ tòiseachadh a’ tuigsinn mar a bheir duslach eadar-phlanach buaidh air cumadh agus astar CMEn.

Tha an Parker Solar Probe mu thràth air uinneanan grèine cudromach eile fhoillseachadh, leithid stòr gaoithe grèine. Tha na beachdan sin a’ cur ri ar tuigse air a’ Ghrian agus a’ bhuaidh a th’ aige air aimsir an fhànais. Tha soirbheachas misean Parker Solar Probe gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan ar rionnag agus ag adhartachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè.

Stòr: Business Insider