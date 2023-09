Misean OSIRIS-REx aig NASA a’ tilleadh chun Talamh le sampallan Asteroid Bennu

Thathas an dùil gun till misean OSIRIS-REx aig NASA chun Talamh air 24 Sultain, 2023, às deidh turas seachd bliadhna san fhànais. Chaidh am misean, ris an canar gu h-oifigeil Tùsan, Mìneachadh Spectral, Aithneachadh Ghoireasan, Security-Regolith Explorer, a chuir air bhog ann an 2016 leis an amas sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Bennu, aig a bheil ceann-latha buaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann 24 Sultain, 2182.

Chaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx seachad air an Talamh ann an 2017 agus chaidh e sìos air Bennu ann an 2020, a’ tional stuthan creagach gu soirbheachail bhon làrach sampall leis an t-ainm Nightingale. Chaidh an sampall cruinnichte a stòradh anns an Sample Return Capsule airson an turas air ais chun Talamh. Air 10 Cèitean 2021, chuir an soitheach-fànais soraidh slàn le Bennu agus thòisich iad air an turas air ais dhachaigh.

Is e asteroid beag faisg air an Talamh a th’ ann am Bennu a chaidh a lorg ann an 1999. Tha e air a mheas mar asteroid seòrsa B, a’ ciallachadh gu bheil uachdar dorcha air agus gu bheil e gorm le speur. Thathas den bheachd gu bheil an asteroid na sheann ìomhaigh de shiostam na grèine agus thathas a’ creidsinn nach d’ fhuair e ach glè bheag de dh’ atharrachadh geòlais bho chaidh a chruthachadh. Thathas den bheachd gu bheil dùmhlachd ìosal ann, a’ nochdadh gur e cruinneachadh sgaoilte de chreagan a th’ ann.

A rèir eòlaichean, tha cothrom 1 ann an 2,700 aig Bennu air an Talamh a bhualadh air 24 Sultain, 2182. Is e an tachartas cataclysmic seo aon de na h-adhbharan a thagh NASA Bennu mar an targaid airson misean OSIRIS-REx.

Ruigidh an soitheach-fànais an Talamh tro inntrigeadh àrd-astar don àile, air a leantainn le bhith a’ cleachdadh paraisiut gus a dhèanamh nas slaodaiche. Aon uair ‘s gu bheil an sampall air a lìbhrigeadh, tòisichidh an soitheach-fànais air misean ùr leis an t-ainm OSIRIS-APEX agus a’ dol gu coinneamh le asteroid Apophis ann an 2029.

