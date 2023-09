A ’nochdadh an rud ris nach robh dùil: lorgan iongantach OSIRIS-REx air Asteroid Bennu

Tha OSIRIS-REx, an treas misean ann an eachdraidh airson sampall a chruinneachadh bho asteroid, air seallaidhean iongantach a thoirt do luchd-saidheans air saoghal dìomhair nan creagan fànais. Nochd turas dà bhliadhna an t-soitheach-fànais timcheall air asteroid Bennu iomadachd iongantach agus iom-fhillteachd nam buidhnean celestial sin.

Ro OSIRIS-REx, bha dà mhisean eile, Hayabusa 1 agus NEAR-Shhoemaker, air sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air asteroids. Ach, b’ e Hayabusa 1 a dhearbh an-toiseach gu robh “pìoban sprùilleach,” conglomerations de ulpagan, gainmheach, agus greabhal air an cumail còmhla le feachdan lag grabhataidh.

Nuair a chunnaic luchd-saidheans Bennu bho teileasgopan an toiseach, bha dùil aca gum biodh e coltach ris an asteroid Itokawa. Ach, às deidh sgrùdadh nas mionaidiche, lorg OSIRIS-REx sealladh-tìre creagach eu-coltach ri rud sam bith a chunnaic iad a-riamh roimhe. Thug na creagan porous agus annasach air uachdar Bennu dùbhlan do na barailean a bh’ aca roimhe mu cho-dhèanamh agus structar nan creagan fànais sin.

Thuig luchd-rannsachaidh gu bheil na creagan porous sin gu math sùghaidh, gan giùlan fhèin mar raon crumple ann an càr aig àm buaidhean. Bidh iad a 'dìon uachdar an asteroid le bhith a' gabhail a-steach an lùth bho bhuidhnean le buaidh nas lugha, a 'ciallachadh gu bheil nas lugha de sgàinidhean na bha dùil.

Rinn OSIRIS-REx lorg mòr cuideachd air dùmhlachd còmhdach uachdar Bennu. Rè an oidhirp cruinneachadh sampall aige, chaidh an soitheach-fànais fodha gu domhainn dhan uachdar, a’ nochdadh gu bheil dùmhlachd mòran nas ìsle aig an uachdar uachdar na an còrr den asteroid.

Thug dòigh-obrach an rùin a thaobh cruinneachadh sampaill, eadar-dhealaichte bho mhiseanan roimhe, seallaidhean luachmhor. Chuir na freagairtean ris nach robh dùil bho uachdar Bennu gu bàta-fànais an soitheach-fànais dragh air luchd-saidheans, gam fàgail le barrachd cheistean airson sgrùdadh.

Gu h-iomlan, tha co-dhùnaidhean OSIRIS-REx air dùbhlan a thoirt do bharailean roimhe agus air ar tuigse mu asteroids agus an nàdar eadar-mheasgte a leudachadh. Cuiridh na lorgan sin ri miseanan asteroid san àm ri teachd agus cuiridh iad ris an eòlas againn air eachdraidh siostam na grèine.

stòran:

- Space.com: “Tha na nàbaidhean asteroid aig Asteroid Ryugu neònach agus iongantach"

- NASA: "Asteroid Bennu: Targaid OSIRIS-REx"