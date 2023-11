Soitheach-fànais OSIRIS-APEX aig NASA gu bhith a’ sgrùdadh Apophis Asteroid ann an 2029

Chaidh misean an t-soitheach-fànais ùr-nodha aig NASA, OSIRIS-REx, a tha ainmeil airson a bhith a’ cruinneachadh sampaill bhon asteroid Bennu agus gan toirt air ais chun Talamh, a leudachadh. Is e an ath thargaid air an t-slighe aige an asteroid Apophis, a thathar an dùil gun dèan e cuairt-fala dlùth den Talamh ann an 2029. Fhuair Apophis, creag fànais 340-meatair de leud, aire bho speuradairean nuair a chaidh a lorg an toiseach ann an 2004 air sgàth comas cunnart buaidh air an Talamh.

Gu fortanach, tha tuilleadh àireamhachadh air na draghan sin a lughdachadh, a’ putadh a’ bhuaidh a thathar a’ meas a’ dol air ais gu nas fhaide na an ath linn. Ach a dh’ aindeoin sin, tha ùidh mhòr aig Apophis fhathast aig luchd-saidheans air sgàth cho faisg ‘s a tha e air an Talamh anns na bliadhnaichean ri teachd. Ann an 2029, thig e taobh a-staigh 20,000 mìle bhon phlanaid dachaigh againn, nas fhaisge na cuid de shaidealan fuadain agus deich tursan nas fhaisge na a’ Ghealach. Thathas ag aithris nach tachair a leithid de choinneamhan dlùth le asteroids den mheud seo ach aon turas gach 7,500 bliadhna.

Ruigidh an soitheach-fànais, leis an ainm OSIRIS-APEX a-nis, Apophis air 13 Giblean, 2029, agus tòisichidh e a’ glacadh ìomhaighean den dòigh-obrach aon latha deug roimhe sin. Tha an tachartas dlùth seo a’ toirt cothrom gun samhail dha luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a tha aig feachdan imtharraing na Talmhainn air an asteroid, gu sònraichte feachdan làn-mara a dh’ fhaodadh dragh a chuir air an uachdar aige agus a bhith a’ nochdadh a bhun-stèidh.

Tha Apophis air a chomharrachadh mar asteroid seòrsa S, sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de stuthan silicate, nicil, agus iarann. An coimeas ri sin, tha Bennu, an targaid tùsail aig OSIRIS-REx, na asteroid seòrsa C le smachd air todhar stèidhichte air carbon. Le bhith a’ sgrùdadh an dà sheòrsa de chreagan fànais, tha luchd-saidheans ag amas air an tuigse a dhoimhneachadh air mar a chaidh planaidean a chruthachadh aig toiseach an t-Siostam Solar.

“Is e fìor dheuchainn nàdarra a th’ anns an dòigh-obrach dlùth, ”arsa Dani DellaGiustina, prìomh neach-sgrùdaidh airson misean OSIRIS-APEX. Tha i den bheachd gum faodadh an tachartas seo maoim-slèibhe no sgaoilidhean mìrean fhoillseachadh, coltach ri earball comet. Le bhith a’ dèanamh anailis air na h-uinneanan sin, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor a chruinneachadh mu na pròiseasan a thug cumadh air an t-siostam planaid againn.

Mar a bhios OSIRIS-APEX a’ tòiseachadh air a mhisean ùr, tha luchd-rannsachaidh NASA a’ leantainn orra a’ sgrùdadh nan sampallan a chaidh a chruinneachadh bho Bennu. Ach, tha dùbhlain air a bhith aca ann a bhith a’ faighinn cothrom air an stuth asteroid a tha air a stòradh ann an capsal an t-soithich-fànais. Tha e duilich a thoirt air falbh dà cheangail air ceann TAGSAM, air a bheil uallach airson sampallan fhaighinn. Tha an sgioba aig NASA gu gnìomhach a’ leasachadh dhòighean-obrach ùra gus an stuth a tha air fhàgail a thoirt a-mach fhad ‘s a nì iad cinnteach gun tèid a ghleidheadh ​​​​agus casg a chuir air truailleadh sam bith.

