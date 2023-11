Fuasgladh Mars: A’ mapadh deigh uisge fon talamh air a’ phlanaid dhearg

Chan e gnìomh furasta a th’ ann a bhith a’ tòiseachadh air misean eadar-rionnagach, a’ feumachdainn dealbhadh mionaideach agus adhartasan teicneòlais ùr-nodha. Fhad ‘s a tha sinn fhathast fada bho bhith ag iomairt nas fhaide na an siostam rionnag againn fhèin, tha NASA an-dràsta aig ìre dealbhaidh ar ciad mhiseanan gu Mars. Gus am misean seo a dhèanamh beagan nas eagallach, tha luchd-saidheans air an obair a dhèanamh a bhith a’ mapadh an deigh uisge fon talamh a tha falaichte fo uachdar Martian, a’ toirt tuigse nas fheàrr do speuradairean san àm ri teachd air càite am faigh iad goireasan deatamach.

Tha fios o chionn fhada gu bheil uisge ann an cruth deigh sgapte air feadh an uachdair aige, is ann air Mars a tha an iuchair airson beatha a chumail suas tro na stòran uisge sin. Ach, tha a’ mhòr-chuid den deigh stèidhichte aig na pòlaichean, ga dhèanamh duilich faighinn thuige. Coltach ris an Talamh, tha na roinnean pòla ann am Mars gu math fuar agus neo-sheasmhach, gan dèanamh nan cinn-uidhe gu math eu-coltach airson miseanan daonna san àm ri teachd.

Gus dèiligeadh ris an dùbhlan seo, tha pròiseact NASA Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM) a’ cleachdadh dàta a chruinnich diofar bhàta-fànais Mars, a’ gabhail a-steach Mars Reconnaissance Orbiter, 2001 Mars Odyssey, agus an Mars Global Surveyor. Is e amas a’ phròiseict seo na h-àiteachan as gealltanach a chomharrachadh airson tèarmannan deigh fon talamh.

Anns a’ phròiseas dearbhaidh airson pròiseact SWIM chaidh sgàineadh buaidh a lorg o chionn ghoirid air Mars le trast-thomhas de 492 troigh. Tron t-sloc seo, dhearbh luchd-saidheans gu soirbheachail dè cho ceart ‘s a bha an siostam mapaidh aca le bhith a’ lorg deigh uisge reòta fo uachdar Martian. Air am brosnachadh leis na fhuair iad a-mach, leudaich iad an rannsachadh aca agus leasaich iad mapa deighe coileanta fon talamh de Mars.

Tha cudromachd a’ phròiseict mapaidh seo na laighe ann a bhith a’ comharrachadh stòran deighe anns na midlatitudes a tuath, far a bheil faireachdainn Martian beagan nas tiugh. Tha am feart àile seo ga dhèanamh nas fàbharach do bhàta-fànais a bhith meallta nuair a thig iad a-steach. Ma tha cruinneas a 'mhapa fìor, dh' fhaodadh luchd-rannsachaidh Martian san àm ri teachd faighinn gu solar deiseil de dh'uisge reòta, a 'lùghdachadh an fheum air mòran a ghiùlan bhon Talamh. A bharrachd air an sin, dh ’fhaodadh an t-uisge Martian seo a bhith air a chleachdadh airson diofar adhbharan, leithid uisge òil, a bharrachd air a bhith ga roinn ann an hydrogen agus ocsaidean airson èadhar a tharraing agus connadh rocaid.

Tha tuigse air an talamh agus lorg ghoireasan riatanach air leth cudromach airson rannsachadh soirbheachail daonna air Mars no ceann-uidhe taobh a-muigh sam bith eile. Le bhith a’ mapadh an deigh uisge falaichte fon talamh, tha luchd-saidheans ag ullachadh na slighe airson speuradairean san àm ri teachd a sheòladh le misneachd agus iad a’ tòiseachadh air an turas iongantach seo.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Carson a tha mapadh deigh uisge fon talamh air Mars cudromach?

Tha mapadh deigh uisge fon talamh air Mars deatamach leis gu bheil e a’ leigeil le speuradairean san àm ri teachd àiteachan a chomharrachadh far a bheil goireasan deatamach rim faighinn, leithid uisge. Faodaidh an t-eòlas seo lùghdachadh mòr a thoirt air an uiread de ghoireasan a dh'fheumas iad a ghiùlan bhon Talamh agus na h-iomairtean aca a dhèanamh nas seasmhaiche.

2. Ciamar a tha NASA a' mapadh deigh uisge fon talamh air Mars?

Bidh pròiseact NASA Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM) a’ cothlamadh dàta bho dhiofar bhàta-fànais Mars, a’ toirt a-steach an Mars Reconnaissance Orbiter agus an Mars Global Surveyor, gus na h-àiteachan as coltaiche airson stòran deigh fon talamh a chomharrachadh. Bidh am pròiseact a’ cleachdadh diofar ionnstramaidean saidheansail gus uachdar Martian a sgrùdadh agus faighinn a-mach gu bheil deigh uisge ann.

3. Dè a' bhuaidh a bhios aig lorg deigh fon talamh air Mars?

Tha buaidh mhòr aig lorg agus mapadh deigh fon talamh air Mars air rannsachadh daonna san àm ri teachd. Faodaidh cothrom air deigh uisge uisge òil a thoirt do speuradairean, a bharrachd air a bhith air a chleachdadh gus èadhar anail agus connadh rocaid a ghineadh tro bhith a’ sgoltadh uisge gu hydrogen agus ocsaidean.

4. Càite air Mars a tha an deigh uisge fon talamh cruinn?

Fhad ‘s a tha deigh uisge air Mars sgapte thairis air an uachdar aice, tha a’ mhòr-chuid den deigh stèidhichte air na pòlaichean. Ach, tha am pròiseact SWIM cuideachd air stòran deighe gealltanach a chomharrachadh anns na midlatitudes a tuath, far a bheil am faireachdainn Martian nas tiugh ga dhèanamh air leth freagarrach airson faighinn a-steach do shoithichean-fànais agus luasgadh.