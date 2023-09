Mosaic Ùr iongantach den uachdar Lunar air fhoillseachadh le NASA

O chionn ghoirid roinn NASA breac-dhualadh ùr iongantach de uachdar na gealaich air an duilleag Instagram aige. Chaidh am breac-dhualadh, leis an tiotal “Moonlight Sonata,” a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh ìomhaighean a chaidh an glacadh le dà chamara ann an orbit na gealaich - an Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) agus ShadowCam.

A rèir a’ bhuidheann fànais, tha am breac-dhualadh a’ toirt sealladh bhon adhar air uachdar na gealaich, a’ taisbeanadh seallaidhean dubh, geal is liath. Tha Shackleton Crater, a tha suidhichte anns a 'phàirt gu h-ìosal air an làimh dheis den ìomhaigh, gu sònraichte sònraichte. Tha na h-ìomhaighean mionaideach bho ShadowCam a’ leigeil le luchd-amhairc sùil a thoirt air na raointean fo sgàil maireannach taobh a-staigh làr agus ballachan a-staigh an t-sloc. An coimeas ri sin, tha na raointean le solas grèine, leithid oir agus cliathaichean an t-sloc, air an glacadh leis an LROC.

Cho-roinn NASA tuairisgeul goirid air a’ breac-dhualadh air Instagram còmhla ris an ìomhaigh. Tha am post, a tha air faisg air 250,000 coltas a thogail bho chaidh a phostadh 12 uair air ais, air grunn bheachdan fhaighinn bho luchd-amhairc iongantach. Chuir mòran an cèill an iongnadh mun t-sealladh iongantach, agus mhol cuid eile NASA airson a chuid obrach.

Dh’ fhaighnich aon neach-cleachdaidh mu chearcall geal follaiseach taobh a-staigh a’ breac-dhualadh, a dh’ ainmich NASA mar Shackleton Crater. Chruthaich am post tarraingeach grunn bheachdan, bho ùidh gu spèis.

Tha an roinn Instagram as ùire seo na eisimpleir eile de chomas NASA an luchd-èisteachd aca a ghlacadh agus oideachadh le seallaidhean iongantach den fhànais agus cuirp nèamhaidh. Tha conaltradh cunbhalach na buidhne fànais air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta leithid Instagram a’ leigeil leis ceangal a dhèanamh le daoine air feadh an t-saoghail agus ùidh a thogail ann an sgrùdadh fànais.

Stòran: Instagram NASA

Mìneachaidhean:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – inneal air bòrd soitheach-fànais Lunar Reconnaissance Orbiter a chaidh a dhealbhadh gus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de uachdar na gealaich a ghlacadh.

2. ShadowCam – inneal NASA air bòrd bàta-fànais Institiud Rannsachaidh Aerospace Korea ris an canar Danuri, le uallach airson ìomhaighean mionaideach a ghlacadh de raointean dubhar na gealaich.

3. Crater Shackleton – sgàineadh mòr le buaidh suidhichte faisg air pòla deas na gealaich, a tha ainmeil airson nan sgìrean a tha fo sgàil maireannach.