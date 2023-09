Bidh speuradairean NASA a’ gabhail ruith eacarsaich gus pad a chuir air bhog airson misean na gealaich

O chionn ghoirid ghabh ceathrar speuradairean a bha ag ullachadh airson misean Artemis II, a thathar an dùil a dhol chun ghealach an ath-bhliadhna, ruith cleachdaidh chun phasgan tòiseachaidh ann an carbadan còmhdhail criutha ùra aig Ionad Fànais Ceanadach. Bha na speuradairean, a’ gabhail a-steach speuradairean NASA Reid Wiseman, Victor Glover, agus Christina Koch, a bharrachd air an speuradair à Canada Jeremy Hansen, a’ freagairt ann an deiseachan-fànais orains agus a’ marcachd ann an carbadan còmhdhail criutha bho Togalach Obrachaidh is Checkout Neil A. Armstrong gu Launch Pad 39 -b.

Chaidh an ruith tioram a dhèanamh gus modhan latha cur air bhog àbhaisteach a nochdadh mar ullachadh airson a’ mhisean, a dh’ fhaodadh a chuir air bhog cho tràth ris an t-Samhain 2024. Is e misean Artemis II a’ chiad turas-adhair le criutha air rocaid cumhachdach NASA Space Launch System, le speuradairean a’ marcachd san Orion. capsal fànais. Thathas an dùil gum bi am misean na thuras 10-latha timcheall na gealaich, ach chan eil planaichean ann airson laighe gealaich.

Bidh misean Artemis III, a thathar an dùil daoine a thoirt air ais gu uachdar na gealaich airson a’ chiad uair bho 1972, an urra ri bàta-fànais SpaceX Starship mar shiostam tighinn air tìr daonna. Ach, tha an soitheach-fànais Starship fhathast ga leasachadh agus tha dùil gum bi e deiseil ron Dùbhlachd 2025.

Leanaidh misean Artemis II an itealan deuchainn soirbheachail gun sgioba de Artemis I, a bhrùth crìochan bàta-fànais Orion gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd luchd-siubhail daonna. Tha an capsal Orion agus am modal seirbheis Eòrpach airson Artemis II mu thràth aig Kennedy Space Center, ach cha bhith iad deiseil chun Ghiblean. Tha an àrdachadh ìre bunaiteach a’ feitheamh ri còmhdhail bho Goireas Seanaidh Michoud aig NASA, fhad ‘s a tha an dà àrdachadh rocaid cruaidh gan giùlan air trèana à Utah.

Tha teicneòlaichean NASA air tòiseachadh a’ ceangal nan ceithir einnseanan RS-25, a chaidh an atharrachadh bhon Phrògram Space Shuttle, gu bonn a’ phrìomh ìre. Tha dùil gun ruig a’ phrìomh ìre san t-Samhain, agus tòisichidh cruachadh an t-Siostam Cur air bhog Fànais sa Ghearran 2024 aig Togalach Seanadh Carbaid aig Kennedy Space Center.

