Misean Psyche aig NASA: A’ sgrùdadh asteroid beairteach le meatailt

Tha NASA air misean Psyche a chuir air bhog o chionn ghoirid, bàta-fànais a’ siubhal chun chrios asteroid gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid ris an canar Psyche. Thathas den bheachd gu bheil an asteroid sònraichte seo beairteach ann am meatailt, a tha ga dhèanamh na chuspair sgrùdaidh sònraichte dha luchd-saidheans. Tha am misean ag amas air seallaidhean fhaighinn air co-dhèanamh agus cridhe planaidean coltach ris an fheadhainn againne.

Is e Dàibhidh Lawrence, prìomh neach-obrach proifeasanta aig Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Oilthigh Johns Hopkins, am prìomh neach-sgrùdaidh airson aon de na h-ionnstramaidean air bòrd bàta-fànais Psyche. Cuidichidh an ionnstramaid, gamma-ray agus neutron spectrometer, mion-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh an asteroid.

Hippos: Giallan cumhachdach, ceòcan neo-èifeachdach

A dh'aindeoin an giallan cumhachdach agus na fiaclan eagallach, tha hippos gu math neo-èifeachdach. Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an PLOS One a 'nochdadh gu bheil hippos a' strì leis a 'ghluasad bleith a tha riatanach airson a bhith a' cnagadh am biadh gu h-èifeachdach. Tha e coltach gun deach an comas cagnaidh a thoirt seachad airson an giallan a chleachdadh airson sabaid.

Rinn Marcus Clauss, àrd-ollamh aig Oilthigh Zurich, agus a cho-obraichean an sgrùdadh. Fhuair iad a-mach gu bheil feartan sònraichte aig hippos a leigeas leotha feachd a chuir an sàs leis na giallan aca ach gun a bhith a’ cagnadh san t-seagh thraidiseanta.

Cumhachd sioncronaich a’ chiùil

Chan e a-mhàin gu bheil èisteachd ri ceòl a’ toirt toileachas ach bidh e cuideachd a’ cruthachadh eòlasan co-roinnte am measg luchd-èisteachd. Tha sgrùdadh air a dhèanamh le Wolfgang Tschacher, eòlaiche-inntinn aig Oilthigh Bern, a’ nochdadh gu bheil daoine a bhios a’ frithealadh chuirmean ciùil clasaigeach a’ sioncronadh an gluasadan, ìre cridhe, agus ìre analach. Tha an sioncronachadh seo freumhaichte gu domhainn nar àm mean-fhàs.

Chleachd Tschacher mothachairean so-ruigsinneach agus teicneòlas glacadh ghluasadan gus freagairtean luchd-èisteachd na cuirm-chiùil a thomhas. Tha an rannsachadh aige, a chaidh fhoillseachadh ann an Aithisgean Saidheansail, a’ toirt sealladh dhuinn air a’ bhuaidh dhomhainn a tha aig ceòl air pròiseasan eòlas-inntinn daonna agus eòlasan coitcheann.

Cicadas: Buaidh eag-shiostamach a tha a’ fàs

Tha buaidh mhòr aig nochdadh cicadas bho àm gu àm gach 17 bliadhna air eag-shiostaman coille. Tha rannsachadh a rinn am bith-eòlaiche Zoe Getman-Pickering aig Oilthigh George Washington a’ sealltainn, nuair a nochdas cicadas, gu bheil iad a’ toirt seachad pailteas bìdh dha diofar bheathaichean, eòin nam measg. Tha seo a’ leantainn gu lùghdachadh ann an creachadh eòin air bratagan, ag adhbhrachadh barrachd milleadh air craobhan daraich.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Saidheans, a’ soilleireachadh a’ bhuaidh iom-fhillte a tha aig àrdachadh sluaigh cearcallach cicadas air an eag-shiostam.

Mèinneadh mara domhainn: A’ tomhas chunnartan agus dhuaisean

Tha ùidh malairteach a’ sìor fhàs ann a bhith a’ mèinneadh mheatailtean luachmhor bho ghrunnd a’ chuain dhomhainn. Ach, tha tursan o chionn ghoirid cuideachd air nochdadh gu bheil eag-shiostaman mara domhainn nan dachaigh do chruthan-beatha tearc is fìnealta. Lorg luchd-rannsachaidh a bha a’ sgrùdadh fhionnaichean uisge-uisge beairteach anns a’ Chuan Sèimh àrainnean uamh fon talamh a bha làn de bheatha. Dh’ fhaodadh na h-àrainnean sin a bhith air an ceangal, a’ nochdadh gu bheil feum air tuilleadh sgrùdaidh mus tachradh gnìomhachd mèinnearachd sam bith.

Ann an seòrsa àrainneachd eile, ris an canar nodules polymetallic, tha mèinnirean luachmhor sgapte air feadh grunnd na mara. Tha Muriel Rabone, bho Thaigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra ann an Lunnainn, agus a co-obraichean den bheachd gum faodadh mìltean de ghnèithean neo-aithnichte a bhith a’ fuireach air agus faisg air na noduilean sin. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Current Biology, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e na h-eag-shiostaman sin a thuigsinn mus cleachd iad na goireasan a dh’ fhaodadh a bhith aca.

