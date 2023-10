Na tha an dàn do Mhisean Tilleadh Eisimpleir Mars aig NASA ann an teagamh, A rèir Lèirmheas Scathing

Tha planaichean NASA airson misean Mars Sample Return (MSR), a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2028, air a bhith fo cheist le Bòrd Ath-bhreithneachaidh Neo-eisimeileach na buidhne. Tha an aithisg a’ soilleireachadh duilgheadasan teicnigeach, buidseit a tha a’ sìor fhàs, agus clàr-ama cur air bhog neo-phractaigeach mar phrìomh chùisean a tha mu choinneimh a’ mhisean.

Tha misean MSR na cho-obrachadh eadar NASA agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa agus tha e air a mheas mar cheum deatamach ann an rannsachadh Mars. Tha e a’ toirt a-steach Perseverance Rover NASA, a tha mar-thà air sampallan Martian a chruinneachadh agus air an tasgadh air uachdar na planaid. Bhiodh na sampallan sin an uairsin air an toirt air ais agus air an toirt air ais chun Talamh le misean MSR.

Air a mheas an toiseach aig $4 billean, tha cosgais misean MSR a-nis air a dhol suas gu timcheall air $5.3 billean. Tha aithisg a’ Bhùird Ath-bhreithneachaidh a’ comharrachadh dhuilgheadasan ann an adhartachadh, eagrachadh, clàradh agus ionmhas a’ mhisean. A rèir na h-aithisg, chaidh am misean a stèidheachadh le buidseit neo-phractaigeach agus dùilean clàr-ama, a’ fàgail ceann-latha cur air bhog 2028 do-dhèanta.

Le bhith a’ gluasad an fhoillseachadh chun ath uinneag ion-dhèanta ann an 2030, mheudaicheadh ​​​​e cosgais a’ mhisean gu $ 8-11 billean, a ’cur cuideam mòr air buidseat NASA airson saidheans planaid. Is e roghainn eile a mhol am bòrd dà neach-laighe a chleachdadh an àite aon airson na sampallan a thilleadh, ach leudaicheadh ​​​​seo an loidhne-tìm agus àrdaichidh e cosgaisean.

Tha an aithisg a’ moladh gun dèan NASA sgrùdadh air structar riaghlaidh agus eagrachaidh a’ mhisean gus cunntachalachd a leasachadh. Tha e cuideachd a’ cur cuideam air an fheum air NASA a bhith a’ dol an sàs nas fheàrr agus a’ conaltradh cho cudromach sa tha misean MSR don phoball.

Mar fhreagairt do cho-dhùnaidhean a’ Bhùird Ath-bhreithneachaidh, tha NASA air sgioba ath-bhreithneachaidh fhastadh air a stiùireadh le Sandra Connelly, leas-rianaire na buidhne airson saidheans, gus dèiligeadh ris na cùisean a chaidh a thogail. Tha an sgioba ag amas air aithisg fhoillseachadh sa Mhàrt an ath-bhliadhna. Anns an eadar-ama, tha NASA air dàil a chuir air a bhith a’ dearbhadh cosgais agus clàr-ama oifigeil a’ mhisean.

Chan e seo a’ chiad uair a tha misean MSR air a dhol an aghaidh càineadh. Anns an Iuchar, chuir Comataidh Leigheachdan Seanadh na SA dragh an cèill mu dhùbhlain theicnigeach agus cosgaisean ag èirigh, ag iarraidh air NASA roghainnean a thoirt seachad gus am misean ath-sgrùdadh no a lughdachadh mura h-urrainn dhaibh fuireach taobh a-staigh a’ bhuidseit.

Tha farpais an aghaidh misean MSR cuideachd à Sìona, a tha an dùil a mhisean tilleadh sampall Mars fhèin a chuir air bhog timcheall air 2030.

