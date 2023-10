New Flyby a’ nochdadh lèirsinn mu mhisean Lucy agus a’ dèanamh deuchainn air siostam tracadh ùr-nodha

Tha misean Lucy NASA, a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air asteroids Trojan Jupiter, a’ tighinn faisg air a’ chiad turas-adhair aige air 1 Samhain. Bidh an soitheach-fànais a’ dol seachad air asteroid beag prìomh chrios, 152830 Dinkinesh, a’ tighinn taobh a-staigh dìreach 300 mìle bhon uachdar aige. Bidh an flyby seo chan ann a-mhàin a’ toirt seachad dàta saidheansail luachmhor mu Dinkinesh ach bidh e cuideachd na dheuchainn èiginneach airson an t-Siostam Tracadh Terminal ùr-ghnàthach aig Lucy.

Leis gur e misean flyby a-mhàin a th’ ann an Lucy agus nach tèid i a-steach gu orbit timcheall air gin de na targaidean aice, tha e deatamach gun tèid suidheachadh mionaideach a lorg. Tha crìochan aig amharc stèidhichte air an talamh ann a bhith a’ comharrachadh dearbh shuidheachadh asteroids beaga, agus faodaidh mì-chinnt ruighinn suas ri 100 mìle. Gus faighinn seachad air an dùbhlan seo, tha Lucy uidheamaichte leis an Terminal Tracking System, air a dhèanamh suas de chamarathan a bhios ag ìomhaigh nan targaidean mar a bhios an soitheach-fànais a’ tighinn dlùth. Tha am fiosrachadh suidheachadh fìor-ùine seo a’ leigeil leis na h-ionnstramaidean dàta a chruinneachadh gu neo-eisimeileach aig an àm as fheàrr agus dèanamh cinnteach à fòcas leantainneach air an asteroid rè an flyby.

Tha Dinkinesh a’ toirt cothrom gun samhail airson deuchainn a dhèanamh air an t-siostam Terminal Tracking. Tha an asteroid beag seo gu math nas lugha na na targaidean dealbhaichte eile aig Lucy, a’ toirt seachad dìreach mionaidean de dh’ ùine stiùiridh airson glacadh ìomhaighean agus suidheachadh suidheachadh. Rè an itealaich, ruigidh Lucy astaran 10,000 mìle san uair, a’ ciallachadh gur e Dinkinesh an saoghal as lugha de phrìomh chrios a chaidh a thogail a-riamh faisg air bàta-fànais.

Tha luach saidheansail cudromach aig rannsachadh Dinkinesh nas fhaide na bhith a’ dèanamh deuchainn air an t-siostam tracadh. Bheir an cumadh aige sealladh air a bheil asteroids faisg air an Talamh, a thàinig bhon phrìomh chrios, tro atharrachaidhean mòra aon uair ‘s gun tèid iad a-steach don àite faisg air an Talamh. Cuidichidh am fiosrachadh seo le bhith a’ tuigsinn daineamaigs agus mean-fhàs nam buidhnean celestial sin.

Às deidh flyby Dinkinesh, leanaidh Lucy air adhart leis a mhisean, a’ toirt a-steach flyby air an Talamh san Dùbhlachd 2022 agus flybys às deidh sin de dhiofar asteroids, a’ toirt a-steach an asteroid prìomh-chrios 52246 Donaldjohanson sa Ghiblean 2025. Is e na h-ochd targaidean a tha air fhàgail den bhàta-fànais Jupiter Trojans, agus tha dhà dhiubh sin air saidealan a thèid a sgrùdadh cuideachd.

Tha an deuchainn siostam flyby agus tracadh soirbheachail seo a’ comharrachadh adhartas mòr airson misean Lucy, gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan asteroids Trojan Jupiter agus a’ leudachadh ar tuigse mu eachdraidh ar siostam grèine.

