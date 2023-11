Beachdan ùra: Bidh bàta-fànais Lucy NASA a ’tòiseachadh air misean gus faighinn a-mach dìomhaireachdan Trojan Asteroids

Tha bàta-fànais Lucy NASA air tòiseachadh air turas inntinneach gu Jupiter, a’ coinneachadh ris a’ chiad asteroid aige, Dinkinesh, air an t-slighe. Tha an tachartas sònraichte seo a’ comharrachadh toiseach misean Lucy a bhith a’ sgrùdadh agus a’ sgrùdadh asteroids enigmatic Trojan, a tha air fhàgail de shiostam na grèine tràth. Thug coinneamh an t-soitheach-fànais le Dinkinesh o chionn ghoirid cothrom na h-ionnstramaidean aice a dhearbhadh agus an t-slighe ullachadh airson coinneachadh ri asteroids nas motha agus nas inntinniche san àm ri teachd.

Thathas den bheachd gur e Dinkinesh, a tha dìreach leth-mhìle tarsainn, an asteroid as lugha air turas Lucy. Tha a chudromachd na laighe leis gu bheil e na ro-ruithear dha na Trojans, buidheann de asteroids neo-rannsaichte air an cruinneachadh faisg air Jupiter. Thathas den bheachd gu bheil na Trojans mar capsalan ùine a bheir solas air cruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine.

Thar cùrsa a rùin, bheir Lucy seachad ochd Trojans, a thathas a’ meas a bhith 10 gu 100 uair nas motha na Dinkinesh. Tha na tachartasan sin, a thathar an dùil a chumail anns na bliadhnaichean ri teachd, a’ gealltainn lorgaidhean ùr-nodha agus seallaidhean luachmhor air eachdraidh thràth siostam na grèine.

Air ainmeachadh an dèidh fosail ainmeil 3.2 millean bliadhna a dh'aois, Lucy, tha bàta-fànais NASA ag amas air dìomhaireachd ar tùsan cosmach fhuasgladh. Ged a tha aon de na sgiathan grèine aice fhathast sgaoilte, tha dùil gun tèid misean Lucy air adhart gu rèidh fhad ‘s a bhios i a’ seòladh tro farsaingeachd an fhànais.

Eu-coltach ri miseanan asteroid a bh ’ann roimhe a bha a’ toirt a-steach cruinneachadh sampall, is e prìomh amas Lucy na buidhnean celestial sin a sgrùdadh tro flybys dlùth. Leigidh an dòigh-obrach shònraichte seo le luchd-saidheans dàta deatamach a chruinneachadh gun fheum air conaltradh corporra.

'S e dìreach toiseach na h-oidhirp ùr-nodha aig Lucy a th' anns an t-slighe-laighe aig Dinkinesh o chionn ghoirid. Ann an ùine nach bi fada, thèid an soitheach-fànais seachad air asteroid a chaidh ainmeachadh às deidh fear den fheadhainn a lorg fosailean Lucy: Dòmhnall Johanson. Le gach coinneamh, bidh Lucy òirleach nas fhaisge air a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan seann shiostam na grèine againn.

FAQ:

C: Dè an adhbhar a tha aig misean bàta-fànais Lucy NASA?

F: Tha bàta-fànais Lucy NASA ag amas air na asteroids Trojan a sgrùdadh agus dìomhaireachdan siostam na grèine tràth againn fhuasgladh.

C: Cia mheud asteroids a choinnicheas Lucy?

F: Bidh Lucy ag itealaich le deich asteroids gu h-iomlan, le Dinkinesh mar a’ chiad agus ochd Trojans eile a lean.

C: An cruinnich Lucy sampallan bho na asteroids?

F: Chan e, tha misean Lucy a’ cuimseachadh air flybys dlùth agus cruinneachadh dàta seach a bhith a’ cruinneachadh sampallan fiosaigeach.

C: Dè cho cudromach 'sa tha Dinkinesh?

F: Tha Dinkinesh na àite deuchainn airson ionnstramaidean Lucy agus ag ullachadh an soitheach-fànais airson a bhith a’ coinneachadh ri Trojans nas motha.

stòran: NASA (nasa.gov)