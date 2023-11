Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ tòiseachadh air conaltradh eachdraidheil le Asteroids air an t-slighe gu Jupiter

Thòisich bàta-fànais NASA Lucy air a mhisean carragh-cuimhne gu Jupiter agus choinnich i an toiseach ris an asteroid as lugha air a thuras. Chaidh an soitheach-fànais, air ainmeachadh às deidh an t-seann sinnsear daonna, seachad air an asteroid meud peant leis an t-ainm Dinkinesh, a tha suidhichte 300 millean mìle air falbh anns a’ phrìomh chrios asteroid taobh a-muigh Mars. Bha a’ choinneamh seo na ruith tioram airson a’ mhisean, a’ leigeil le Lucy na h-ionnstramaidean aice a dhearbhadh mus coinnich i ri asteroids nas motha agus nas inntinniche san àm ri teachd.

Chan eil ann an Dinkinesh, a tha a’ tomhas ach leth mhìle tarsainn, ach toiseach. Is e prìomh thargaidean Lucy na Trojans, buidheann de asteroids neo-rannsaichte faisg air Jupiter a thathas a’ creidsinn a tha a’ cumail fiosrachadh luachmhor mu làithean tràtha ar siostam grèine. Thathas den bheachd gu bheil na Trojans sin, a thathas a’ meas a bhith 10 gu 100 uair nas motha na Dinkinesh, nan capsalan ùine bho thoiseach ar n-eachdraidh cosmach.

Air a chuir air bhog le NASA o chionn dà bhliadhna air misean faisg air $ 1 billean, tha Lucy ag amas air ochd Trojans a shnìomh mus do choinnich i mu dheireadh ris an dà asteroids mu dheireadh ann an 2033. Eu-coltach ri miseanan roimhe a thill sampallan asteroid no dàta cruinnichte, cha bhith Lucy a’ glacadh ach ìomhaighean agus tomhas saidheansail fhad ‘s a tha e a’ siubhal.

A dh’ aindeoin sgiath grèine sgaoilte air an t-soitheach-fànais nach b’ urrainnear a chuir sìos, tha luchd-riaghlaidh itealain den bheachd gu bheil e seasmhach gu leòr airson a’ mhisean gu lèir. Tha crìochnachadh an itealaich Diciadain a’ comharrachadh deireadh na tha NASA air ainmeachadh mar “Asteroid Autumn,” às deidh dha sampallan sprùilleach bho asteroid a thilleadh san t-Sultain agus bàta-fànais a chuir air bhog chun asteroid beairteach meatailt Psyche san Dàmhair.

Tha an tachartas le Dinkinesh a’ toirt cothrom nach fhacas a-riamh sgrùdadh a dhèanamh air asteroid nach robh roimhe seo ach na “smudge gun fhuasgladh” ann an amharc teileasgopach, a rèir Hal Levison, prìomh neach-saidheans aig Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas. Thairis air an ath sheachdain, bidh Lucy a’ sgaoileadh a h-uile dealbh agus dàta a chaidh a chruinneachadh tron ​​​​itealaich, a’ toirt sealladh nas mionaidiche do luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais air saoghal dìomhair asteroids agus eachdraidh inntinneach ar siostam grèine.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè th' ann an Trojans? Is e buidheann de asteroids a th’ ann an Trojans a bhios a’ roinn orbit Jupiter, suidhichte timcheall air puingean Lagrange far a bheil grabhataidh bhon ghrèin agus Jupiter a’ cothromachadh a-mach. Bidh iad nan seòrsa de “sgòth” cosmach a’ slaodadh air cùl fuamhaire gas. Ciamar a tha asteroids air an cruthachadh? Tha asteroids nam fuigheall bho na tràth ìrean de chruthachadh siostam na grèine againn. Tha iad air an dèanamh suas de chreig, meatailt, agus uaireannan stuthan organach. Tha a 'mhòr-chuid de asteroids a' fuireach anns a 'chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter, agus gheibhear cuid eile ann an diofar roinnean den t-siostam grèine againn. Dè an adhbhar a tha aig misean Lucy? Tha misean Lucy ag amas air raon eadar-mheasgte de asteroids Trojan a sgrùdadh agus a sgrùdadh, a’ tional dàta luachmhor mu na sgrìobhaidhean, an tùsan, agus an àite ann a bhith a’ toirt seachad seallaidhean air cruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine. Ciamar a bhios luchd-saidheans a 'dearbhadh aois asteroids? Bidh luchd-saidheans a’ cleachdadh diofar dhòighean gus tuairmse a dhèanamh air aois asteroids, a’ toirt a-steach dòighean cinn-latha rèidio-beò, a bhios a’ sgrùdadh lobhadh eileamaidean sònraichte taobh a-staigh nan creagan fànais. Le bhith a 'sgrùdadh co-dhèanamh isotopic nan eileamaidean sin, faodaidh luchd-saidheans aois asteroids a dhearbhadh.