Bidh bàta-fànais Lucy NASA ag ullachadh airson conaltradh dlùth le Asteroid Dinkinesh

Tha bàta-fànais Lucy NASA ag ullachadh airson a’ chiad choinneamh dlùth aice le asteroid. Air 1 Samhain, bidh e ag itealaich le asteroid Dinkinesh agus a 'dèanamh deuchainn air na h-ionnstramaidean aige mar ullachadh airson tadhal air asteroids Trojan san àm ri teachd a bhios a' cuairteachadh na grèine ri taobh Jupiter. Tha Dinkinesh, a tha nas lugha na leth mhìle de leud, suidhichte ann am prìomh chrios asteroids eadar orbits Mars agus Jupiter.

Rè an itealaich, bidh am prìomh fòcas air a bhith a’ dèanamh deuchainn air siostam tracadh ceann-uidhe an t-soithich-fànais, a leigeas leis an asteroid a leantainn gu neo-eisimeileach agus a chumail ann an sealladh nan ionnstramaidean. Cruinnichidh an soitheach-fànais dàta a’ cleachdadh a chamara àrd-rèiteachaidh agus camara infridhearg teirmeach. Cleachdaidh e cuideachd an siostam tracadh ceann-uidhe gus sùil a chumail air an asteroid anns na h-ochd mionaidean mu dheireadh den choinneamh agus cruinnichidh e dàta leis an ìomhaigh dath agus an speactrometer infridhearg.

Tha an tachartas seo le Dinkinesh na dheuchainn airson siostaman Lucy mus gluais i air adhart gu na prìomh thargaidean aice, an Jupiter Trojan asteroids. Is e amas misean Lucy sgrùdadh a dhèanamh air na asteroids sin nach deach a sgrùdadh a-riamh a tha a’ cuairteachadh na grèine ann an dà “swarm” air thoiseach agus air cùl Jupiter. Mus ruig i na asteroids Trojan, bidh turas eile aig Lucy de phrìomh asteroid crios ris an canar Donaldjohanson ann an 2025 airson deuchainnean itealaich a bharrachd.

Chan e a-mhàin gun toir an dàta a chaidh a ghlacadh bho choinneachadh Dinkinesh seachad toraidhean deuchainn innleadaireachd luachmhor ach dh’ fhaodadh e cuideachd seallaidhean a thoirt seachad mun cheangal eadar asteroids prìomh chrios nas motha agus asteroids faisg air an Talamh. Às deidh na coinneimh, leanaidh Lucy air a slighe timcheall na grèine, a’ tilleadh gu sgìre na Talmhainn airson taic grabhataidh ann an 2024 mus ruig i asteroids Jupiter Trojan ann an 2027.

Tha a’ chiad choinneamh dlùth seo le Dinkinesh a’ comharrachadh clach-mhìle inntinneach airson misean Lucy, agus an soitheach-fànais a’ tòiseachadh air a turas sgrùdaidh is lorg anns a’ chrios asteroid.

