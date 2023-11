Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ tòiseachadh air turas mòr gu Jupiter, a’ coinneachadh ris a’ chiad asteroid

Tha bàta-fànais Lucy NASA air tòiseachadh air turas iongantach gus dìomhaireachdan siostam na grèine a sgrùdadh. Air an t-slighe gu Jupiter, choinnich Lucy ris a’ chiad de na deich rendezvous aice le asteroids. Rinn an soitheach-fànais “hello sgiobalta” don Dinkinesh meud peant, a tha timcheall air 300 millean mìle air falbh anns a ’phrìomh chrios asteroid taobh a-muigh Mars.

An àite a bhith dìreach mar itealaich àbhaisteach aig astar iongantach de 10,000 msu, thàinig Lucy taobh a-staigh dìreach 270 mìle bho Dinkinesh, a’ leigeil leis deuchainn ionnstramaidean deatamach a dhèanamh. Dh’ullaich an ro-aithris èideadh seo an soitheach-fànais airson na thachair ri thighinn le asteroids nas motha agus nas tarraingiche.

A’ tomhas dìreach leth-mhìle tarsainn, thathas ag ràdh gur e Dinkinesh an roc fànais as lugha air clàr-siubhail farsaing Lucy, mar a chaidh ainmeachadh le Buidheann Fànais na SA. Ach, is e na prìomh thargaidean aig Lucy na Trojans so-ruigsinneach. Tha na Trojans sin nam buidheann de asteroids pristine a tha air a bhith a’ falach ann an orbit Jupiter agus thathas a’ creidsinn gur e seann fhuigheall bàta-fànais reòta ann an ùine.

Thathas an dùil gun tèid an soitheach-fànais seachad air ochd Trojans, le cuid a dh’ fhaodadh suas ri 100 uair nas motha na Dinkinesh. Fosglaidh na thachair leis na Trojans sin seallaidhean luachmhor air eachdraidh agus sgrìobhadh ar cruinne-cè inntinneach. Tha an dà choinneamh asteroid mu dheireadh clàraichte airson 2033, a’ gealltainn lorgaidhean eadhon nas iongantaiche.

Air a chuir air bhog o chionn dà bhliadhna air misean cudromach a chosg faisg air $ 1 billean, fhuair Lucy a h-ainm bho na tha air fhàgail de chnàmhan ainmeil de shinnsear daonna a chaidh a lorg ann an Etiòpia, ris an canar “Lucy”. Thèid an asteroid flyby às deidh sin ainmeachadh às deidh Dòmhnall Johanson, fear de na daoine a fhuair creideas airson fosail Lucy a lorg.

A dh’ aindeoin dùbhlain beaga leithid sgiath grèine sgaoilte, tha luchd-riaghlaidh itealain NASA den bheachd gu bheil seasmhachd Lucy gu leòr airson fad a’ mhisean. Às deidh turas mòr Dinkinesh, tha misean Foghar NASA air clach-mhìle a ruighinn, agus bidh an soitheach-fànais a-nis a’ sgaoileadh an dàta luachmhor agus na h-ìomhaighean iongantach aice air ais chun Talamh. Tha luchd-saidheans gu dùrachdach a’ feitheamh ri pailteas fiosrachaidh ùr a bheir solas air Dinkinesh, a bha uair dìreach na smudge gun fhuasgladh anns na teileasgopan as comasaiche.

FAQ:

C: Dè am prìomh amas a tha aig Lucy?

F: Is e prìomh amas Lucy sgrùdadh a dhèanamh air na Trojans, buidheann de asteroids ann an orbit Jupiter a thathas a’ creidsinn a tha nan seann stuthan.

C: Dè cho mòr sa tha Dinkinesh, a’ chiad asteroid a choinnich Lucy?

F: Chan eil ann an Dinkinesh ach leth-mhìle tarsainn, ga fhàgail mar aon de na asteroids as lugha air misean Lucy.

C: Cia mheud Trojans a choinnicheas Lucy?

F: Tha dùil gun tèid Lucy seachad air ochd Trojans, le comas gum bi cuid suas ri 100 uair nas motha na Dinkinesh.

C: Cuin a chuireas Lucy crìoch air a misean?

F: Thathas an dùil gun tig misean Lucy gu crìch le bhith a’ coinneachadh ris an dà asteroids mu dheireadh ann an 2033.

C: Carson a tha Lucy air ainmeachadh às deidh a’ fosail “Lucy”?

F: Tha Lucy air ainmeachadh air fosail ainmeil sinnsear daonna a chaidh a lorg ann an Etiòpia anns na 1970n.