Tha bàta-fànais Lucy NASA a’ leantainn air adhart a’ dèiligeadh ri Asteroid Dinkinesh

Tha an soitheach-fànais NASA Lucy a’ dèanamh a slighe gu cunbhalach a dh’ionnsaigh an asteroid Dinkinesh, a dhealbhaich e an toiseach air 3 Sultain, 2023. An-dràsta, tha an soitheach-fànais mu 4.7 millean mìle air falbh bhon asteroid, le timcheall air 16 millean mìle air fhàgail airson siubhal ron choinneamh aca. air 1 Samhain.

Mar a bhios Lucy a’ dlùthachadh ris an asteroid, tha sgioba an t-soithich-fànais air faicinn gu bheil Dinkinesh air a bhith a’ soilleireachadh mean air mhean. Tha iad cuideachd air mothachadh a dhèanamh air atharrachadh beag ann an soilleireachd a tha a rèir an ùine cuairteachaidh aithnichte de 52.7 uairean aig an asteroid. Tha an sgioba air a bhith a’ cleachdadh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a chaidh an glacadh le camara Lucy, L’LORRI, gus an tuigse mu shuidheachadh an soitheach-fànais an coimeas ris an asteroid ùrachadh. Tha am fiosrachadh seo air leigeil leotha seòladh gu optigeach air Lucy chun na thachair.

Gus an t-slighe a ghleusadh tuilleadh, chaidh gluasad ceartachaidh beag a dhèanamh air 29 Sultain, ag atharrachadh astar an soitheach-fànais le dìreach 6 cm / s. Thathas an dùil gun toir an atharrachadh seo an soitheach-fànais taobh a-staigh 265 mìle bhon asteroid. Aig deireadh an Dàmhair, bidh cothrom eile ann tuilleadh atharrachaidhean slighe a dhèanamh ma tha sin riatanach.

A’ tòiseachadh air 6 Dàmhair, chaidh an soitheach-fànais a-steach do dhubh-chonaltraidh dealbhaichte agus e a’ dol seachad air cùl na grèine bho shealladh na Talmhainn. Ach, tha Lucy air leantainn oirre a’ glacadh ìomhaighean den asteroid aig àm an dubhachaidh seo agus bheir i air ais iad chun Talamh aon uair ‘s gu bheil conaltradh air ath-stèidheachadh ann am meadhan an Dàmhair.

Tha Lucy na pàirt de Phrògram Discovery NASA agus tha i air a stiùireadh le Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA. Chaidh an soitheach-fànais a thogail le Lockheed Martin Space. Is e am prìomh neach-sgrùdaidh airson misean Lucy Hal Levison, stèidhichte ann am Boulder, Colorado.

Tha am misean leantainneach seo a’ sealltainn adhartas agus dealas oidhirpean sgrùdaidh fànais NASA. Bheir coinneamh Lucy le Dinkinesh seachad seallaidhean luachmhor air an asteroid agus cuiridh e ri ar tuigse air eachdraidh siostam na grèine againn.

Stòr: Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA