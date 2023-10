Lucy Probe bho NASA ag ullachadh airson conaltradh le Asteroid Dinkinesh

By

Tha probe Lucy NASA ag ullachadh airson an ath itealaich aice den asteroid Dinkinesh air 1 Samhain. Tha Dinkinesh suidhichte anns a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter agus is e seo a’ chiad stad air misean Lucy gus tadhal air naoi creagan fànais eile, ris an canar Trojan asteroids. Thèid siostam ùr-ghnàthach a’ bhàta-fànais a sgrùdadh aig àm na coinneimh seo, oir feumaidh e na h-ionnstramaidean aige a chomharrachadh gu ceart aig asteroids aig àm flybys.

Fhad ‘s a tha i faisg air Dinkinesh, bidh Lucy a’ siubhal aig astar iongantach de 10,000 msu, ga fhàgail na obair dhùbhlanach a bhith a’ cumail suas co-thaobhadh ceart leis an asteroid. Ach, tha an tachartas seo na “ro-aithris èideadh” airson na thachair dha Lucy san àm ri teachd leis na asteroids Trojan, leis gu bheil geoimeatraidh an flyby coltach ris na thathar a’ sùileachadh aig na coinneamhan sin.

Tha Dinkinesh fhèin na asteroid beag, a’ tomhas dìreach 0.5 mìle de leud. Is e seo an asteroid prìomh chrios as lugha a chaidh a dhealbhadh a-riamh faisg air bàta-fànais. A dh 'aindeoin a mheud, tha sgioba Lucy den bheachd gun toir Dinkinesh dàta luachmhor airson a' mhisean.

Aon uair ‘s gu bheil an flyby deiseil, falbhaidh Lucy bhon phrìomh chrios asteroid agus tillidh i chun Talamh airson taic grabhataidh san Dùbhlachd 2024, a bheir air adhart e gu na asteroids Trojan. Bidh turas eile aig Lucy an uairsin de phrìomh asteroid crios ann an 2025 mus ruig i mu dheireadh na asteroids Jupiter Trojan ann an 2027.

Tha an tachartas le Dinkinesh a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach airson misean Lucy, leis gu bheil e a’ cur ionnstramaidean agus siostaman seòlaidh an t-soitheach-fànais gu deuchainn. Tha am misean seo ag amas air dìomhaireachdan siostam na grèine tràth fhuasgladh agus solas a thilgeil air cruthachadh agus mean-fhàs ar planaid fhèin. Le gach flyby, cruinnichidh Lucy dàta luachmhor a chuidicheas luchd-saidheans gus eachdraidh ar nàbaidheachd cosmach a chruinneachadh.

