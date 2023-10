Lòn-fànais Lucy faisg air a’ chiad targaid asteroid air a mhisean 12-bliadhna

Tha bàta-fànais Lucy, a chuir NASA air bhog san Dàmhair 2021, nas fhaisge air a’ chiad targaid aice, asteroid beag ris an canar Dinikinesh. Às deidh dhi siubhal còrr air 33 millean mìle san fhànais, tha Lucy a-nis 4.7 millean mìle air falbh bhon asteroid. Ach, feumaidh e fhathast 16 millean mìle eile a shiubhal gus Dinikinesh a ruighinn air 1 Samhain.

Tha an sgioba air cùl a’ mhisean air faicinn gu bheil soilleireachd an asteroid air a bhith a’ dol am meud mar a bhios Lucy a’ dlùthachadh ris. Tha an soitheach-fànais air a bhith a’ cleachdadh a chamara àrd-rèiteachaidh, L’LORRI, gus sreath de dhealbhan a ghlacadh airson seòladh optigeach. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar suidheachadh an asteroid an aghaidh cùl-raon an rionnag, faodaidh an sgioba dèanamh cinnteach à flyby mionaideach.

Gus an t-slighe aice atharrachadh, rinn Lucy gluasad ceartachaidh beag air 29 Sultain, ag atharrachadh an astar aice le timcheall air 0.1 mìle san uair. Leigidh seo leis an t-soitheach-fànais a dhol seachad air 265 mìle bhon asteroid rè an itealaich. Bidh cothrom eile ann an t-slighe atharrachadh san Dàmhair ma bhios feum air.

Rè dubhadh conaltraidh goirid bho 6 Dàmhair gu meadhan an Dàmhair, lean Lucy a ’glacadh ìomhaighean den asteroid, a thèid a chuir air ais chun Talamh aon uair‘ s gu bheil conaltradh air ath-stèidheachadh.

Is e creag fànais beag bìodach a th’ ann an Dinikinesh anns a’ phrìomh chrios asteroid, a’ tomhas dìreach mu leth mhìle de leud. Chaidh a chur ri clàr-siubhail an rùin gus siostam tracadh ceann-uidhe an t-soithich-fànais a dhearbhadh airson ìomhaighean mionaideach nuair a choinnicheas iad aig astar luath le asteroids.

Leanaidh Lucy air a turas gus tadhal air seachd asteroids eile anns a 'bhuidheann Trojan, a' tòiseachadh ann an 2027. 'S e buidheann de asteroids a th' anns na Trojans a bhios a 'stiùireadh agus a' leantainn Jupiter fhad 'sa tha e a' cuairteachadh na grèine.

Tha am misean air ainmeachadh air fosail Australopithecine, Lucy, a chaidh a lorg ann an 1974. 'S e Dinikinesh, ris an canar Lucy cuideachd, an t-ainm Etiòpia airson fosail an duine-sinnsear. Chaidh an asteroid a lorg ann an 1999 agus chaidh a thaghadh mar thargaid airson a’ mhisean san Fhaoilleach.

Stòr: NASA