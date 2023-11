Misean Lucy: A’ fuasgladh dìomhaireachd Asteroids

Tha asteroids air a bhith a’ glacadh mac-meanmna luchd-saidheans agus am poball san fharsaingeachd o chionn fhada. Chan e a-mhàin gu bheil na creagan celestial seo, na tha air fhàgail de chruthachadh ar siostam grèine, air a bhith nan cunnart don Talamh tro eachdraidh ach tha iad cuideachd air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’ cumadh na tha an dàn don phlanaid againn. Is e aon eisimpleir den leithid a’ bhuaidh mhòr asteroid a thug air dineosairean a dhol à bith o chionn 65 millean bliadhna. Gus mì-chinnt mu dhòighean-obrach dlùth a lughdachadh agus buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ro-innse, thòisich NASA air misean Lucy, oidhirp ùr-nodha a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air na creagan fànais enigmatic sin faisg air làimh.

Mar sin, dè dìreach a th’ ann am misean Lucy? Air a chuir air bhog air 16 Dàmhair, 2021, bho Ionad Fànais Cheanadach ann an Cape Canaveral, Florida, tha Lucy na mhisean NASA a chaidh a dhealbhadh gus sgrùdadh a dhèanamh air na Trojans - buidheann de asteroids a tha a ’fuireach ann an dà sgaoth a tha a’ cuairteachadh na grèine. Eu-coltach ris a 'mhòr-chuid de asteroids a lorgar anns a' chrios asteroid, tha na Trojans sin suidhichte milleanan de chilemeatairean air falbh bhon Talamh. Le bhith a’ sgrùdadh nan Trojans fad às sin, tha Lucy ag amas air dìomhaireachd an t-suidheachaidh aca fhuasgladh agus solas a thoirt air tùs agus mean-fhàs ar siostam grèine.

O chionn ghoirid, choilean bàta-fànais Lucy clach-mhìle iongantach le bhith a’ faighinn sealladh air a’ chiad asteroid Trojan aige, Dinikinesh, a tha timcheall air leth chilemeatair de leud. An-diugh, air 1 Samhain, tha Lucy gu bhith a’ cur gu bàs a’ chiad turas-adhair eachdraidheil de Dinikinesh, a’ comharrachadh àm cudromach san turas 12-bliadhna aice. Bidh an dòigh-obrach seo a’ frithealadh deuchainn innleadaireachd gus dèanamh cinnteach gu bheil siostaman agus modhan bàta-fànais gu h-èifeachdach a’ cumail an asteroid taobh a-staigh raointean seallaidh nan ionnstramaidean saidheansail aige, eadhon fhad ‘s a tha e a’ goirteachadh seachad air astaran inntinn nas àirde na 16,000 cilemeatair san uair.

Fhad ‘s a tha an flyby Dinikinesh a tha ri thighinn a’ riochdachadh an dòigh-obrach asteroid maighdeann airson misean Lucy, tha an soitheach-fànais air lorg iongantach a dhèanamh mu thràth. An-uiridh, thuit e air asteroid Trojan ris an canar Polymele, a tha suidhichte faisg air Jupiter, aig a bheil an saideal aige fhèin gu h-inntinneach. Bha sgioba Lucy Mission an dùil a bhith a’ cumail sùil air sealladh rionnag, a’ sgrùdadh na buaidhean mar a chaidh Polymele seachad air a bheulaibh.

Anns an oidhirp aice gus dìomhaireachdan asteroids Trojan fhuasgladh, rinn bàta-fànais Lucy gluasad dàna dàna san Dàmhair, a’ cleachdadh tarraing imcheist na Talmhainn gus e fhèin a ghluasad a dh’ ionnsaigh tìrean neo-chlàraichte. Rè a 'ghluasaid seo, dh' èirich e cho faisg air 350 cilemeatair os cionn na Talmhainn, a 'glacadh aire nan speuradairean a chuir iongnadh air a làthaireachd neo-ghluasadach. Mus deach i na b’ fhaide a-steach do dhoimhneachd an fhànais, thug Lucy cuideachd beagan dhealbhan den Ghealach, a’ gleusadh a h-ionnstramaidean airson a’ bhòidse inntinneach a bha romhpa.

Mar a bhios Lucy a’ leantainn air a turas iongantach tron ​​​​chosmos, tha sinn gu dùrachdach a’ dùileachadh a’ bheairteas eòlais a dh’ fhosglas i mu na buidhnean celestial tarraingeach sin. Le bhith a’ coimhead a-steach don àm chosmach againn fhìn, bidh Lucy gar cuideachadh gus tuigse nas doimhne fhaighinn air ar n-àite sa chruinne-cè, na feachdan a thug cumadh dhuinn, agus na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann san àm ri teachd a tha a’ falach taobh a-muigh crìochan ar planaid dachaigh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann am misean Lucy?



Is e oidhirp NASA a th’ ann am misean Lucy a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air asteroids Trojan, buidheann de chreagan celestial a bhios a’ cuairteachadh na grèine ann an dà sgaoth.



C: Dè an adhbhar a th’ aig a’ chiad itealan-fànais aig Lucy?



Is e deuchainn innleadaireachd a th’ anns a’ chiad flyby de bhàta-fànais Lucy gus dèanamh cinnteach gu bheil siostaman agus modhan-obrach gu h-èifeachdach a’ cumail an asteroid taobh a-staigh raointean sealladh nan ionnstramaidean saidheansail aice.



C: Dè cho cudromach sa tha an asteroid Trojan ris an canar Dinikinesh?



Tha Dinikinesh a’ riochdachadh a’ chiad dòigh-obrach asteroid airson misean Lucy agus tha e na chlach-mhìle san turas 12-bliadhna aice.



C: Dè an gluasad slingshot a rinn bàta-fànais Lucy?



Chleachd an gluasad slingshot tarraing grabhataidh na Talmhainn gus bàta-fànais Lucy a ghluasad nas fhaide chun fhànais agus spionnadh fhaighinn airson a mhisean.



C: Ciamar a tha misean Lucy a’ cur ri ar tuigse air asteroids agus siostam na grèine?



Le bhith a’ sgrùdadh asteroids Trojan, tha misean Lucy ag amas air dìomhaireachdan an cuid sgrìobhaidh fhuasgladh, solas a chuir air tùs agus mean-fhàs ar siostam grèine, agus ro-innse buaidhean asteroid san àm ri teachd air an Talamh.