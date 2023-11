Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ tòiseachadh air turas gu Jupiter, a’ coinneachadh ris a’ chiad asteroid

Tha bàta-fànais Lucy NASA air tòiseachadh air a mhisean àrd-amasach gus na asteroids Trojan faisg air Jupiter a sgrùdadh. O chionn ghoirid chuir an soitheach-fànais crìoch air turas-adhair den asteroid Dinkinesh, a’ comharrachadh a’ chiad choinneamh air an turas.

Bha Dinkinesh, a tha timcheall air 300 millean mìle air falbh anns a’ phrìomh chrios asteroid, na ruith deuchainn airson ionnstramaidean Lucy mus ruigeadh e na targaidean as cudromaiche a bha romhpa. Ged a tha Dinkinesh a’ tomhas dìreach leth mhìle tarsainn, tha e a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh a dhèanamh air asteroids nas motha a tha a’ feitheamh.

Is e prìomh amas Lucy sgrùdadh a dhèanamh air na Trojans, a thathas a’ creidsinn a tha air fhàgail de shiostam na grèine tràth. Tha na sgaothan sin de asteroids neo-rannsaichte a’ orbit faisg air Jupiter agus thathas den bheachd gu bheil iad nan capsalan tìde bho thòisich siostam na grèine. Bidh an soitheach-fànais a’ dol seachad air ochd Trojans, a thathas a’ meas a bhith 10 gu 100 uair nas motha na Dinkinesh, mus cuir iad crìoch air a mhisean ann an 2033.

Thog Hal Levison, am prìomh neach-saidheans aig Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas, toileachas mun choinneamh. Bha Dinkinesh roimhe seo na smudge gun fhuasgladh ann an amharc teileasgopach. A-nis, tha cho faisg air Lucy a’ toirt cothrom dàta agus ìomhaighean luachmhor a chruinneachadh.

Air ainmeachadh às deidh na tha air fhàgail de chnàmhan ainmeil 3.2 millean bliadhna a dh'aois a chaidh a lorg ann an Etiòpia, leanaidh Lucy air a turas agus coinnichidh i ri asteroid a chaidh ainmeachadh às deidh fear den luchd-lorg fosail Lucy, Dòmhnall Johanson.

A dh'aindeoin sgiath grèine sgaoilte air an t-soitheach-fànais, tha luchd-riaghlaidh itealain den bheachd gu bheil e seasmhach gu leòr gus am misean a choileanadh gu soirbheachail. Fhad ‘s nach cruinnich Lucy sampaill no nach dèan i pitstops, bheir i na co-dhùnaidhean aice air ais chun Talamh thairis air an ath sheachdain, a’ roinn sealladh gun samhail de na buidhnean celestial sin.

Le adhartasan o chionn ghoirid ann an sgrùdadh asteroid, a’ toirt a-steach toraidhean sampall agus miseanan gu asteroids gun samhail mar Psyche, tha misean Lucy NASA a’ cur taobh eile ri ar tuigse air eachdraidh siostam na grèine.

FAQ:

C: Dè am prìomh amas a tha aig Lucy?

F: Tha Lucy ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air na Trojans, sgaothan asteroids faisg air Jupiter a bheir sealladh dhuinn air siostam na grèine tràth.

C: Cia mheud asteroids a bhios Lucy a’ tadhal?

F: Thèid Lucy seachad air ochd Trojans, a thathas a’ creidsinn a tha gu math nas motha na an Dinkinesh a thachair o chionn ghoirid.

C: An cruinnich Lucy samples?

F: Chan e, tha rùn Lucy a' cuimseachadh air amharc agus cruinneachadh dàta.