NASA gus Siostam Conaltraidh Laser a chuir air bhog chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha NASA ag ullachadh airson siostam conaltraidh laser a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) an ath mhìos. Thèid an siostam, ris an canar ILLUMA-T, a chuir a-steach air modal taobh a-muigh an ISS. Is e an t-amas aige conaltradh leusair ìre dàta àrd a thaisbeanadh bhon stèisean fànais gu Taisbeanadh Ath-chraolaidh Conaltraidh Laser (LCRD) aig NASA, a bheir an dàta air ais chun Talamh an uairsin.

Tha LCRD, a chaidh a chuir air bhog ann an 2021, an-dràsta a’ cur dàta chun Talamh bho orbit geosyncronach aig ìre 1.2 Gbps. Mar saideal sealaidheachd, leigidh LCRD le miseanan fànais an dàta aca a chuir thairis air ceanglaichean laser chun an t-sealaidheachd, a bhios an uairsin ga chuir gu stèiseanan talmhainn air an Talamh. Stèidhichidh an cothlamadh de ILLUMA-T agus LCRD a’ chiad siostam sealaidheachd conaltraidh laser dà-shligheach aig NASA.

Is e a’ bhuannachd a tha aig siostaman laser thairis air dòighean conaltraidh traidiseanta gu bheil iad a’ tabhann ìrean dàta nas àirde fhad ‘s a tha iad nas aotroime agus a’ feumachdainn nas lugha de chumhachd. Tha seo gu sònraichte buannachdail nuair a thathar a’ dealbhadh bàta-fànais.

Tha an t-uallach pàighidh ILLUMA-T ga riaghladh le Ionad Itealaich Space Goddard NASA, ann an co-obrachadh le Johnson Space Center agus Saotharlann Lincoln Institiud Teicneòlais Massachusetts airson Conaltradh Fànais agus Seòladh (SCaN). Thathas an dùil gun tèid an siostam conaltraidh laser a chuir air bhog airson 5 Samhain, air bòrd bàta-fànais SpaceX Dragon bho Ionad Fànais Ceanadach NASA ann am Florida.

A bharrachd air ILLUMA-T, bidh an soitheach-fànais Dragon cuideachd a’ giùlan dheuchainnean, bathar-cruaidh agus solar eile airson sgioba Expedition 70. Is e aon deuchainn den leithid an Atmospheric Waves Experiment (AWE), a thomhaiseas feartan agus gluasad tonnan grabhataidh àile. Tha AWE ag amas air ar tuigse mu àile, aimsir, gnàth-shìde na Talmhainn a leasachadh, agus ro-innleachdan a leasachadh gus buaidh aimsir fànais a lasachadh.

Stòr: NASA