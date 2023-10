A 'foillseachadh sgòthan dìomhair Jupiter

Tha tarraing enigmatic na planaid Jupiter a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais le chèile. O chionn ghoirid, nochd misean Juno aig NASA ìomhaigh iongantach de roinnean a tuath an fhuamhaire gas, a ’fàgail luchd-amhairc inntinneach. Air 7 Sultain, nuair a bha e faisg air 54, fhuair bàta-fànais Juno air sealladh iongantach ris an canar Jet N7 a ghlacadh.

Tha an ìomhaigh a’ nochdadh sgòthan uamhasach buaireasach agus stoirmean sèididh, le co-thuiteamas coltach ri aodann taibhse ri taobh ceann-uidhe Jupiter - an loidhne a’ sgaradh latha is oidhche air a’ phlanaid. Tha e mar gum biodh Oidhche Shamhna air co-dhùnadh tadhal air an fhuamhaire gas beagan tràth am-bliadhna. Tha na cumaidhean eerie seo, a chaidh an glacadh air camara leis an neach-saidheans saoranach Vladimir Tarasov nuair a bha Juno mu 2,400 mìle os cionn Jupiter, air buaidh inntinneach inntinn a bhrosnachadh ris an canar pareidolia. Air ainmeachadh an dèidh mar a tha luchd-amhairc buailteach a bhith a 'faicinn pàtrain no aghaidhean ann an structaran a tha coltach gu tur air thuaiream, tha luchd-saidheans agus luchd-ealain inntinneach o chionn fhada aig pareidolia.

Ged a dh ’fhaodadh seo a bhith a’ coimhead mar rud sònraichte, chan e seo a ’chiad uair a tha NASA air ìomhaigh a ghlacadh de dh’ aghaidh a tha coltach ri corp celestial. Ann an 1976, dh'adhbhraich an dealbh ainmeil "Face on Mars" spionnadh am measg luchd-dealasach fànais. Ach, nochd sgrùdaidhean às deidh sin le bàta-fànais Lochlannach 1 NASA nach robh san aghaidh ach mealladh optigeach air adhbhrachadh le feartan geòlais nàdarra a’ Phlanaid Dheirg.

Tha Juno, an probe fànais iongantach aig NASA, a’ leantainn air adhart a’ orbit Jupiter agus a’ fuasgladh a dhìomhaireachd. Air a chuir air bhog san Lùnastal 2011, tha Juno uidheamaichte gus co-dhèanamh Jupiter, raon grabhataidh, raon magnetach, agus magnetosphere polar a thomhas. Tha an rùn aige a’ leudachadh gu bhith a’ sgrùdadh cruthachadh a’ phlanaid, a’ gabhail a-steach làthaireachd cridhe creagach. Bidh Juno cuideachd a’ sgrùdadh feartan àile Jupiter leithid susbaint uisge, cuairteachadh tomadach, agus na gaothan làidir a ruigeas astaran suas ri 620 km/h.

Fhad ‘s a chumas sinn oirnn a’ cur iongnadh air na h-ìomhaighean iongantach a tha Juno a ’toirt seachad, tha sinn a’ cur nar cuimhne a-rithist na h-iongantasan mòra a tha aig ar cruinne-cè. Le gach turas faisg air làimh, bidh na foillseachaidhean aig Juno a’ brosnachadh ar feòrachas agus a’ doimhneachadh ar tuigse air fuamhaire gas enigmatic.

CÀBHA

Dè a ghlac misean Juno NASA?

Ghlac misean Juno NASA ìomhaigh de roinnean a tuath Jupiter ris an canar Jet N7, le sgòthan buaireasach agus cumaidhean stoirme coltach ri aghaidh taibhse.

Dè th' ann am pareidolia?

Tha Pareidolia na iongantas saidhgeòlach a bheir air luchd-amhairc aghaidhean no pàtrain fhaicinn ann an structaran air thuaiream.

A bheil NASA air dealbhan coltach ris a ghlacadh roimhe seo?

Seadh, ann an 1976, ghlac NASA an dealbh ainmeil “Face on Mars”, a chaidh a lorg an dèidh sin mar mhealladh optigeach air adhbhrachadh le feartan geòlais nàdarra air a ’phlanaid.

Dè an rùn a th’ aig Juno?

Tha Juno na probe fànais NASA a’ cuairteachadh Jupiter. Bidh e a’ tomhas co-dhèanamh Jupiter, raon grabhataidh, raon magnetach, agus magnetosphere polar, agus e cuideachd a’ sireadh sanasan mu chruthachadh a’ phlanaid, feartan àile, agus barrachd.