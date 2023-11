Lorgaidhean ùra air Ganymede: salainn agus stuthan organach air an lorg air a 'ghealach as motha aig Jupiter

Tha bàta-fànais Juno aig NASA air lorg ùr a dhèanamh air Ganymede, a’ ghealach as motha aig Jupiter. Rè turas itealaich o chionn ghoirid san Ògmhios 2021, lorg spectrometer Juno's Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) làthaireachd salainn agus todhar organach air uachdar na gealaich, a ’nochdadh seallaidhean inntinneach air an t-susbaint agus an eachdraidh aice.

Tha cuan mòr aig Ganymede, le trast-thomhas nas motha na a’ phlanaid Mercury, fon sgudal reòta aige. Thug mion-sgrùdadh Juno seachad fiosrachadh luachmhor mu cheimigeachd na gealaich agus eadar-obrachadh taobh a-staigh àile Jupiter agus na monaidhean aice.

Chomharraich an ionnstramaid JIRAM diofar shalainn, a’ gabhail a-steach sodium chloride hydrated, ammonium chloride, agus sodium bicarbonate. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh Juno aldehydes aliphatic a lorg, todhar organach aig a bheil buaidh chudromach air a bhith a’ tuigsinn cruthachadh agus mean-fhàs Ganymede.

Tha an fhìrinn gun deach na todhar agus na salainn sin a lorg gu math iongantach leis gu bheil Ganymede faisg air raon magnetach dian Jupiter. Tha e coltach gu bheil an sgiath magnetach timcheall air crios-meadhain Ganymede a’ dìon an uachdair bho bhuaidhean millteach dealanan agus ionsan trom air an sgaoileadh le raon magnetach Jupiter, a’ comasachadh na stuthan sin a ghleidheadh.

Tha Scott Bolton, prìomh neach-sgrùdaidh Juno bho Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas, a’ mìneachadh, “Fhuair sinn am pailteas as motha de shalainn is stuthan organach anns na raointean dorcha is soilleir aig domhan-leud a tha air a dhìon leis an raon magnetach. Tha seo a’ nochdadh gu bheil sinn a’ faicinn na tha air fhàgail de sàl domhainn a’ chuain a ràinig uachdar an t-saoghail reòta seo.”

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ togail cheistean mu ghnìomhachd uisge-uisge agus eadar-obrachadh eadar cuan fo-uachdar Ganymede agus na creagan domhainn sa ghealach. Dh’ fhaodadh làthaireachd fhionnaichean uisge-uisge no eadar-obrachaidhean farsaing de chreig-uisge cunntas a thoirt air a’ chothromachadh de shalainn a chaidh fhaicinn. Tha salainn sodium, gu sònraichte, nan comharran cudromach air atharrachadh uisgeach taobh a-staigh Ganymede.

Ged a tha ùghdaran an sgrùdaidh a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Astronomy ag aideachadh gu bheil e comasach do phròiseasan eile a bhith a’ cur ri cruthachadh nan salainn sin, tha iad a’ cur cuideam air an fheum air tuilleadh sgrùdaidh. Tha sgudal tiugh Ganymede agus iomlaid uachdar a dh’ fhaodadh a bhith a ’nochdadh daineamaigs iom-fhillte eadar an rùsg eu-domhainn agus uachdar a bharrachd air tasgadh a-muigh de na salainn sin.

Chaidh misean Juno, a thòisich ann an 2011, a leudachadh dà uair mar-thà air sgàth na chaidh a lorg iongantach. Mar an dàrna misean gus Jupiter a chuir timcheall às deidh sgrùdadh Galileo aig NASA, tha Juno fhathast a’ tilgeil solas air aimsir, àrainneachd magnetach agus eachdraidh an fhuamhaire gas. Leis an obair chlàraichte aige chun t-Sultain 2025, tha Juno a’ gealltainn gun nochd e barrachd dhìomhaireachd a tha falaichte taobh a-staigh a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn agus na monaidhean tarraingeach aige.

