A’ sgrùdadh doimhneachd Enigmatic Atmosphere Jupiter

Na smaoinich thu a-riamh dè a tha fo sgòthan sèididh Jupiter, a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn? Tha Misean Juno aig NASA ag amas air na dìomhaireachdan a tha falaichte taobh a-staigh an fhuamhaire gas seo a lorg. Rè an itealaich aige o chionn ghoirid, ghlac Juno ìomhaigh iongantach a tha a’ nochdadh dealbh enigmatic de Jupiter, a’ cuimhneachadh air sàr-obair Cubist.

Tha an dealbh, a chaidh a thogail air 7 Sultain nuair a choinnich Juno gu dlùth ri Jupiter air 54, a 'sealltainn sgìre ann am pàirt a tuath a' phlanaid leis an ainm Jet N7. Tha an ìomhaigh tarraingeach seo a’ taisbeanadh taisbeanadh buaireasach de sgòthan is stoirmean ri taobh ceann-uidhe Jupiter, a’ chrìoch eadar a taobhan a latha is a dh’oidhche. Is e an rud a tha a’ fàgail an dealbh seo dha-rìribh iongantach ceàrn de sholas na grèine, a bhios a’ tilgeil faileasan àile, a’ soilleireachadh an raon-tìre agus na feartan toinnte.

Chleachd an neach-saidheans saoranach Vladimir Tarasov dàta amh bho inneal JunoCam Juno gus an ìomhaigh inntinneach seo a chruthachadh. Suidhichte mu 4,800 mìle os cionn mullaich sgòthan Jupiter, aig leud timcheall air 69 ceum gu tuath, thug Juno dhuinn sealladh sublime air bòidhchead inntinneach Jupiter.

Mar a bhios luchd-saidheans a’ dèanamh sgrùdadh nas doimhne air an sgrùdadh aca air na cumaidhean iongantach sin, tha iad an dòchas seallaidhean domhainn fhuasgladh air na pròiseasan àile a tha a’ riaghladh a’ phlanaid mhòrail seo. Bheir a h-uile coinneamh dlùth le Jupiter cothrom sònraichte do luchd-rannsachaidh an tuigse air an daineamaigs a tha a’ cluich taobh a-staigh an àile fharsaing aige a dhoimhneachadh.

FAQ:

C: Dè a th 'ann am pareidolia?

F: Is e rud saidhgeòlach a th’ ann am Pareidolia far am bi daoine fa leth a’ faicinn pàtrain air a bheil iad eòlach, leithid aghaidhean no nithean, ann an brosnachaidhean neo-cheangailte no air thuaiream.

C: Ciamar a tha Juno a’ glacadh ìomhaighean de Jupiter?

F: Bidh Juno a’ cleachdadh an ionnstramaid JunoCam aige, a tha air a dhealbhadh gu sònraichte gus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de dh’ àile Jupiter a ghlacadh fhad ‘s a tha e faisg air làimh.

C: Dè a th 'ann an ceann-uidhe Jupiter?

F: Is e an neach-crìochnachaidh air Jupiter a 'chrìoch eadar taobh an latha le solas agus taobh dorcha na h-oidhche den phlanaid.

C: Cò a th’ ann an Vladimir Tarasov?

F: Tha Vladimir Tarasov na neach-saidheans saoranach a chleachd dàta amh Juno gus a thionndadh gu bhith na ìomhaigh iongantach a chaidh a ghlacadh tron ​​​​itealaich.

stòran:

NASA - https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html