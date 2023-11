Toraidhean Ùra: Salts and Organics air an lorg air Jupiter's Moon Ganymede

By

Tha dàta a chruinnich misean Juno NASA air nochdadh gu bheil salainn mèinnearach agus todhar organach air uachdar gealach Jupiter Ganymede. Fhuair an spectrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), air bòrd an t-soithich-fànais, na co-dhùnaidhean sin nuair a bha e faisg air a’ ghealach reòthte. Air fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy, tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air mar a rinn Ganymede agus cò às a thàinig a chuan mhòr a-staigh.

Tha Ganymede, am fear as motha de ghealaich Jupiter agus eadhon nas motha na a’ phlanaid Mercury, air a bhith na chuspair inntinneach dha luchd-saidheans air sgàth a chuan uisge falaichte fon rùsg reòthte. Bha beachdan roimhe seo le bàta-fànais Galileo NASA, Teileasgop Hubble Space, agus Teileasgop Fìor Mhòir Amharclann a Deas na h-Eòrpa mu thràth a’ nochdadh gu robh salainn agus stuthan organach ann an Ganymede, ach cha robh fuasgladh nam beachdan sin gu leòr gus dearbhadh gu robh iad ann.

Ach, le comas àrd-rèiteachaidh JIRAM, bha e comasach do luchd-saidheans Juno feartan speactra sònraichte de stuthan neo-uisge a chomharrachadh, a’ toirt a-steach sodium chloride hydradach, clorid ammonium, sodium bicarbonate, agus is dòcha aldehydes aliphatic. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gur dòcha gu robh Ganymede air stuthan a chruinneachadh fuar gu leòr gus ammonia a dhlùthadh nuair a chaidh a chruthachadh, agus gum faodadh na salainn carbonate a bhith mar na tha air fhàgail de dheigh làn de charbon dà-ogsaid.

Nochd na beachdan a chaidh a dhèanamh tron ​​​​itealaich cuideachd gu bheil am pailteas de shalainn is stuthan organach nas àirde anns na raointean dorcha is soilleir aig domhan-leud a tha air a dhìon le raon magnetach Ganymede. Tha seo a’ nochdadh nach eil na sgìrean fo dhìon, suas ri domhan-leud de mu 40 ceum, nas lugha de bhuaidh leis a’ spreadhadh shunndach de ghràineanan bho raon magnetach Jupiter.

Tha na co-dhùnaidhean ùra sin a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann a bhith a’ tuigsinn cothlamadh agus eachdraidh geòlais Ganymede. Le adhartasan leantainneach ann an teicneòlas sgrùdadh fànais, faodaidh miseanan san àm ri teachd gu gealach Jupiter seallaidhean eadhon nas mionaidiche a thoirt seachad air an uachdar iom-fhillte aige agus na cothroman air beatha a chumail suas.

CÀBHA

C: Dè a lorg misean Juno air Ganymede?

F: Lorg misean Juno salainn mèinnearach agus todhar organach air uachdar Ganymede, a’ ghealach as motha aig Jupiter.

C: Ciamar a chaidh na lorgan sin a dhèanamh?

A: Fhuair an speactrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), air bòrd bàta-fànais Juno, dàta nuair a bha e faisg air Ganymede, a’ leigeil le luchd-saidheans feartan sònraichte stuthan neo-uisge-deighe a chomharrachadh.

C: Dè tha na co-dhùnaidhean sin a’ moladh mu chruthachadh Ganymede?

F: Tha làthaireachd salainn ammoniated a’ nochdadh gur dòcha gu robh Ganymede air stuthan a chruinneachadh fuar gu leòr gus ammonia a dhlùthadh nuair a chaidh a chruthachadh, agus gum faodadh na salainn carbonate a bhith nam fuigheall de dheigh làn de charbon dà-ogsaid.

C: Ciamar a tha raon magnetach Ganymede a’ dìon roinnean sònraichte?

F: Tha raon magnetach Ganymede a’ dìon domhan-leud sònraichte, suas ri timcheall air 40 ceum, bhon bhomadh gràineach shunndach a chruthaich raon magnetach Jupiter. Tha na roinnean dìon sin a’ nochdadh am pailteas as àirde de shalainn is de stuthan organach.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig na lorgaidhean sin air rannsachadh san àm ri teachd?

F: Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air sgrìobhadh agus eachdraidh geòlais Ganymede. Dh’ fhaodadh miseanan san àm ri teachd gu Ganymede cur ri ar tuigse air uachdar agus comas còmhnaidh.