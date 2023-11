Bidh misean Juno NASA a’ faighinn a-mach comharran de todhar organach air gealach Jupiter Ganymede

Tha misean Juno NASA air lorg ùr a dhèanamh air gealach Jupiter Ganymede. Airson a’ chiad uair, tha an soitheach-fànais air salainn mhèinnearach agus todhar organach a lorg air uachdar na gealaich, a’ nochdadh gu bheil sàl cuan fon talamh a’ ruighinn rùsg an t-saoghail reòthte seo.

Thàinig am foillseachadh bhon dàta a chruinnich an spectrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) nuair a bha e faisg air Ganymede. Tha Juno, agus e a’ rannsachadh na gealaich as motha ann an Jupiter, air na dìomhaireachdan inntinneach aige fhoillseachadh. Tha Ganymede, nas motha na a’ phlanaid Mercury gu lèir, air ùidh a thoirt dha luchd-saidheans o chionn fhada mar thoradh air a’ chuan mhòr a-staigh a tha falaichte fon sgudal reòthte aige.

Air 7 Ògmhios, 2021, sgèith Juno thairis air Ganymede aig astar gu math faisg air 1,046 cilemeatair, a’ glacadh fiosrachadh mionaideach mu uachdar na gealaich. Fhuair an ionnstramaid JIRAM, le na comasan ìomhaighean infridhearg adhartach aige, ìomhaighean infridhearg inntinneach agus spectra de Ganymede.

Tha an dàta a fhuair JIRAM rè an flyby a’ suidheachadh slat-tomhais ùr airson speactroscopaidh infridhearg leis an rùn spàsail nach fhacas a-riamh. Tro seo, bha e comasach do luchd-saidheans Juno feartan speactra sònraichte co-cheangailte ri stuthan deigh neo-uisge a chomharrachadh agus a sgrùdadh. Tha iad sin a’ toirt a-steach sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, agus is dòcha aldehydes aliphatic. Tha na co-dhùnaidhean sin a 'sealltainn gu bheil salainn mhèinnearach agus coimeasgaidhean organach air uachdar na gealaich.

Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cothlamadh Ganymede agus a’ neartachadh a’ bheachd gu bheil cuan fon talamh air a’ ghealach. Tha e a’ fosgladh chothroman ùra airson tuilleadh sgrùdaidh is sgrùdaidh air mar a dh’ fhaodadh a bhith aig a’ ghealach enigmatic seo.

