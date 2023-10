Tha Misean Juno aig NASA a’ nochdadh cruth bualaidh air Jupiter

O chionn ghoirid tha misean Juno NASA air cruth inntinneach is lèirsinneach a ghlacadh air Jupiter, a’ toirt toileachas am measg luchd-dealasach fànais. Tha an ìomhaigh, a tha air fàs viral air na meadhanan sòisealta, a’ nochdadh “aghaidh” sònraichte air uachdar na planaid, a’ fàgail luchd-saidheans agus speuradairean air leth inntinneach.

Tha an soitheach-fànais Juno, a chaidh a chuir air bhog ann an 2011, air a bhith ag amas air co-dhèanamh, àile agus raon magnetach Jupiter a sgrùdadh agus a sgrùdadh. Uidheamaichte le sreath de dh ’ionnstramaidean saidheansail, tha Juno air a bhith a’ glacadh dàta agus ìomhaighean den phlanaid gas mòr bho dhiofar cheàrnan is àirdean.

Tha an ìomhaigh viral, a chaidh a thogail le JunoCam aig Juno, a’ nochdadh pàtrain sgòthan toinnte agus feartan àile air Jupiter, a’ toirt a-steach cruthachadh a tha coltach ri aodann. Tha luchd-saidheans a 'mìneachadh gu bheil na cumaidhean sin air adhbhrachadh le eadar-obrachadh iom-fhillte de shiostaman àile cumhachdach Jupiter, leithid an stoirm ainmeil aige ris an canar an Great Red Spot.

Ged is e dìreach co-thuiteamas a tha coltach ri aghaidh, tha an ìomhaigh na dhearbhadh air nàdar tarraingeach is caochlaideach Jupiter. Tha e a’ toirt sealladh dhuinn air saoghal inntinneach fuamhairean gas agus a’ toirt sealladh luachmhor air na dòighean a tha a’ stiùireadh an daineamaigs àile.

Tha luchd-saidheans agus speuradairean co-cheangailte ri misean Juno gu dìcheallach a’ sgrùdadh an ìomhaigh agus an dàta co-cheangailte ris gus tuigse nas doimhne fhaighinn air pròiseasan àile Jupiter. Le bhith a’ dèanamh anailis air co-dhèanamh agus giùlan àile Jupiter, tha luchd-rannsachaidh an dòchas lèirsinn fhaighinn air cruthachadh agus mean-fhàs na planaid, a bharrachd air a’ bhuaidh a th’ aige air daineamaigs iomlan siostam na grèine.

Tha misean Juno a’ leantainn air adhart a’ toirt seachad beairteas fiosrachaidh agus seallaidhean iongantach de Jupiter, a’ cur ris an eòlas a th’ againn air a’ phlanaid mhòr enigmatic seo. Mar a thèid am misean air adhart, tha luchd-saidheans an dùil ri lorgaidhean nas inntinniche a dh’ fhoillsicheas tuilleadh dìomhaireachdan Jupiter agus a bheir seachad seallaidhean luachmhor air obrachadh siostam na grèine againn.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann am misean Juno?

Tha misean Juno na mhisean bàta-fànais NASA a chaidh a chuir air bhog ann an 2011 gus a’ phlanaid Jupiter a sgrùdadh.

C: Dè a ghlac Juno air Jupiter?

Ghlac Juno cruth lèirsinneach air Jupiter a bha coltach ri aodann.

C: Ciamar a chaidh an dealbh a ghlacadh?

Chaidh an dealbh a ghlacadh le JunoCam, camara air bòrd an t-soithich-fànais.

C: Dè as urrainn dhuinn ionnsachadh bho bhith ag ionnsachadh àile Jupiter?

Le bhith a’ sgrùdadh àile Jupiter bheir e sealladh dhuinn air mar a tha a’ phlanaid a’ cruthachadh, a’ mean-fhàs, agus a’ bhuaidh a th’ aige air siostam na grèine gu h-iomlan.