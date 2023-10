Bidh bàta-fànais Juno aig NASA a’ glacadh Ìomhaigh iongantach de Ghealach Jupiter, Io

O chionn ghoirid ghlac bàta-fànais Juno NASA dealbh iongantach den cheathramh gealach aig Jupiter, Io, aig àm itealaich. Sheall an ìomhaigh comharran de ghnìomhachd bholcànach mòr agus uachdar coltach ri làbha air a’ ghealach. Tha an lorg ùr seo a’ cur ris a’ bheairteas fiosrachaidh a thug Juno seachad mu thràth mu Jupiter agus na monaidhean aige.

Tha comasan Juno air a dhol thairis air na bha dùil, a thug air NASA a mhisean a leudachadh gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air siostam Jovian. Le bhith a’ glacadh ìomhaighean mar an tè seo de Io, bidh e comasach do luchd-saidheans fiosrachadh eadhon nas luachmhoire a thoirt a-mach mun ghealach inntinneach seo.

Tha Io ainmeil airson a ghnìomhachd bholcànach dian agus tha e air a mheas mar aon de na buidhnean bholcànach as gnìomhaiche san t-siostam grèine againn. Tha an uachdar aige làn de bholcànothan agus lochan de làbha silicate, a chithear a’ sprèadhadh agus a’ spùtadh gas pronnasg. Tha na gnìomhan bholcànach sin eadhon rim faicinn bhon Talamh le cuideachadh bho teileasgop.

Gus an dealbh dlùth seo de Io a ghlacadh, chleachd Juno an ionnstramaid JunoCam aige rè an itealaich. Chruthaich an ionnstramaid seo bhidio ùine-tìm, a’ leigeil leis a’ bhàta-fànais a’ ghealach a ghlacadh bho dhiofar cheàrnan. Bidh an dàta a thèid a chruinneachadh a’ brosnachadh tuilleadh sgrùdaidhean mu phròiseasan bholcànach Io agus a’ cur ri ar tuigse air a’ ghealach.

Tha misean Juno, a chaidh a chuir air bhog air 5 Lùnastal 2011, air còrr air trì terabits de fhiosrachadh saidheansail a thoirt seachad mu Jupiter. Ràinig e a’ phlanaid mhòr air 4 Iuchar 2016, agus leanaidh e air adhart leis an sgrùdadh gu 2025 no fhad ‘s a bhios e ag obair.

Bidh misean leudaichte an t-soitheach-fànais a’ cuimseachadh air a bhith a’ sgrùdadh monaidhean dìomhair Jupiter, a’ gabhail a-steach Europa agus Io. Le gach lorg ùr, bidh Juno gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan an fhuamhaire gas iongantach seo agus na monaidhean eadar-mheasgte aige.

stòran:

- Space.com: [Stòr Title]

- Gizmodo: [Stòr Title]

- Obair-lann Jet Propulsion: [Stòr Tiotal]