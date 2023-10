Bidh teileasgop James Webb bho NASA a’ faighinn a-mach sruthan jet aig astar luath air Jupiter

Tha foillseachadh ùr-nodha air nochdadh bho Theileasgop Fànais James Webb bho NASA, a’ lorg feart inntinneach de dh’ àile Jupiter. Tha luchd-saidheans air sruth jet mòr aig astar luath a chomharrachadh ann an stratosphere ìosal Jupiter, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air daineamaigs toinnte suidheachadh àile na planaid.

Chaidh an lorg iongantach seo ainmeachadh le NASA air 19 Dàmhair, le sruth jet luath le astar 515 km san uair. Suidhichte mu 40 km os cionn crios-meadhain Jupiter, tha an t-iongantas ùr seo a chaidh a lorg a 'dol thairis air leud iongantach de 4,800 cilemeatair, suidhichte gu math os cionn na prìomh shreathan sgòthan.

Chuir am prìomh neach-rannsachaidh Ricardo Hueso bho Oilthigh Dùthaich nam Basgach san Spàinn iongnadh air an sgioba aige leis an lorg seo ris nach robh dùil. Tha feartan neo-shoilleir a chaidh fhaicinn roimhe seo ann an àile Jupiter a-nis air fàs soilleir agus furasta an lorg, le taing do chomasan iongantach teileasgop James Webb aig NASA. Mar thoradh air an sin, faodaidh luchd-saidheans a-nis gluasad nam feartan sin fhaicinn còmhla ri cuairteachadh luath Jupiter.

Tha an t-sruth jet àrd-astar, a lorgar ann an stratosphere ìosal Jupiter, a’ nochdadh astaran coimeasach ri dà uair na gaothan seasmhach ann an doineann Roinn 5 air an Talamh. Tha am foillseachadh seo a’ toirt sealladh inntinneach air daineamaigs àile na planaid.

Rinn an sgioba rannsachaidh coimeas eadar beachdan gaoithe bho na sreathan àrda aig Webb leis an fheadhainn bho na sreathan as ìsle aig Teileasgop Hubble Space, a’ toirt cothrom dhaibh mion-sgrùdadh a dhèanamh air rùsgadh gaoithe agus caochlaidhean ann an astar aig diofar àirdean. Tha dùil gum bi beachdan san àm ri teachd a’ soilleireachadh a bheil astar agus àirde an t-sruth-uisge ag atharrachadh thar ùine.

Chaidh an lorg a dhèanamh le bhith a’ dèanamh anailis air dàta a chaidh a chruinneachadh san Iuchar 2022 a’ cleachdadh NIRCam Webb. Chuir Imke de Pater bho Oilthigh California, Berkeley, agus Thierry Fouchet bho Amharclann Paris air dòigh prògram Saidheans Fuasglaidh Tràth, a’ glacadh ìomhaighean de Jupiter gach 10 uair. Dh’ èirich an t-iongantas sònraichte seo bho mheasgachadh de cheithir sìoltachain eadar-dhealaichte, gach fear mothachail air atharrachaidhean ann an diofar ìrean de dh’ àile Jupiter.

Tha miseanan roimhe leithid Juno agus Cassini bho NASA, a bharrachd air an Teileasgop Hubble Space, cuideachd air na pàtrain sìde a tha a’ sìor atharrachadh aig Jupiter a chlàradh.

stòran:

- NASA

- Oilthigh Dùthaich nam Basgach, an Spàinn

- Oilthigh California, Berkeley

- Amharclann Paris