Tha NASA gu soirbheachail a’ dèanamh deuchainn air inneal rocaid alùmanum clò-bhuailte 3D airson tursan-adhair domhainn

Tha innleadairean NASA aig Ionad Marshall Space Flight air co-obrachadh le Elementum 3D gus inneal rocaid clò-bhuailte 3D a leasachadh agus a dhearbhadh le alùmanum. Tha an nozzle, air a dhèanamh de dhreach alùmanum ùr-nodha ris an canar A6061-RAM2, nas aotroime na nozzles traidiseanta agus faodaidh e barrachd luchdan pàighidh a ghiùlan, ga dhèanamh air leth freagarrach airson tursan-adhair domhainn. Tha alùmanum na mheatailt dùmhlachd nas ìsle, a’ ceadachadh co-phàirtean àrd-neart, aotrom. Ach, tha a fhulangas ìosal ri fìor theas agus buailteach a bhith a’ sgàineadh aig àm tàthaidh air a dhèanamh mì-fhreagarrach airson saothrachadh cur-ris de phàirtean einnsean rocaid.

Fon phròiseact Saothrachadh Additive Reactive airson a’ Cheathramh Tionndadh Gnìomhachais (RAMFIRE), chuir NASA fòcas air a bhith ag adhartachadh nozzles rocaid alùmanum aotrom, dèanta le cur-ris le seanalan beaga a-staigh gus an cumail fionnar. Tha an nozzle RAMFIRE air a thogail mar aon phìos, a’ feumachdainn nas lugha de cheanglaichean agus a’ lughdachadh ùine saothrachaidh gu mòr an taca ri dòighean àbhaisteach a dh’ fheumas mìltean de phàirtean ceangailte leotha fhèin.

Chaidh an nozzle a leasachadh a’ cleachdadh teicneòlas tasgadh lùth stiùirichte le pùdar laser (LP-DED). Bha NASA agus Elementum 3D ann an com-pàirteachas le RPM Innovations (RPMI) gus na nozzles a thogail a’ cleachdadh am pròiseas LP-DED aca. Shoirbhich leis an RAMFIRE nozzle grunn dheuchainnean teine ​​​​teth a ’cleachdadh diofar rèiteachaidhean connaidh, a’ nochdadh a chomas a bhith ag obair ann an àrainneachdan èiginneach.

Dh’ fhaodadh am pròiseas saothrachaidh alùmanum agus cuir-ris ùr a chaidh a leasachadh fon phròiseact RAMFIRE pàirt chudromach a ghabhail ann an amasan gealach gu Mars NASA le bhith a’ comasachadh co-phàirtean rocaid aotrom a dhèanamh comasach air seasamh ri luchdan structarail àrd. Tha NASA ag obair gus an dàta agus am pròiseas a cho-roinn le luchd-ùidh malairteach agus an saoghal acadaimigeach, a’ ceadachadh tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann sa ghnìomhachas itealain.

(Tobar: NASA)