Bidh heileacoptair Ingenuity NASA a’ suidheachadh clàr àirde ùr air Mars

Tha heileacoptair Ingenuity NASA a’ leantainn air adhart a’ dol an aghaidh dùilean agus a’ putadh crìochan itealain taobh a-muigh na Talmhainn. Rè an 59mh turas-adhair air Mars, ràinig an rotorcraft 4-punnd (1.8 cileagram) an àirde as àirde fhathast - 66 troigh (20 meatairean). Mhair an turas-adhair 142.59 diogan agus bha e na fhìor hover, gun ghluasad còmhnard.

Tha Ingenuity, a thàinig air tìr air Mars le rover Perseverance NASA sa Ghearran 2021, na scout don sgioba rover. B’ e a phrìomh amas sealltainn gu bheil e comasach sgrùdadh adhair air Mars a dh’ aindeoin àile tana na planaid. Às deidh an dearbhadh-bheachd seo a choileanadh gu soirbheachail, tha Ingenuity air leantainn air adhart ag itealaich, a’ cuideachadh Perseverance ann a bhith a’ lorg nan slighean as fheàrr airson sgrùdadh agus a’ comharrachadh thargaidean inntinneach saidheans.

Bhon chiad turas-adhair aige, tha Ingenuity air 59 tursan-adhair a chrìochnachadh, a’ còmhdach astar 43,652 troigh (13,304 meatairean) agus a’ caitheamh 106.5 mionaidean mean air mhean san adhar. Ro Itealaich 59, bha clàr àirde an heileacoptair 59 troigh (18 meatairean). Is e an clàr astar aon-itealaich aige 2,310 troigh (704 meatairean), suidhichte sa Ghiblean 2022, agus is e an clàr faid aige 169.5 diogan, suidhichte san Lùnastal 2021.

Tha an heileacoptair Ingenuity air a bhith na mhaoin luachmhor ann a bhith a’ sgrùdadh Mars, a’ toirt seachad dàta luachmhor agus a’ fuasgladh na slighe airson carbadan adhair san àm ri teachd gus cuideachadh le rannsachadh saidheansail agus miseanan daonna a dh’fhaodadh a bhith ann don Phlanaid Dhearg.

Mìneachaidhean:

Ingenuity: Rotorcraft aotrom air a dhealbhadh agus air obrachadh le NASA airson sgrùdadh adhair air Mars.

Seasmhachd: Bha e mar dhleastanas air rover NASA a thàinig air tìr air Mars sa Ghearran 2021, comharran de sheann bheatha a lorg agus sampallan a chruinneachadh airson tilleadh chun Talamh san àm ri teachd.

Dearbhadh-bun-bheachd: Taisbeanadh no deuchainn a chaidh a dhealbhadh gus dearbhadh ion-dhèantachd no soirbheas bun-bheachd no beachd.

stòran:

Laboratory Jet Propulsion aig NASA