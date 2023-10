Bidh NASA a’ putadh crìochan conaltradh fànais le cur air bhog ILLUMA-T

Tha NASA ag atharrachadh conaltradh fànais leis an fhoillseachadh a tha ri thighinn de ILLUMA-T (Taisbeanadh Ath-chraoladh Conaltraidh Laser Amalaichte Modem Cleachdaiche Ìosal Earth Orbit agus Terminal Amplifier) ​​chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) san t-Samhain. Bidh an t-uallach pàighidh ùr-nodha seo a’ taisbeanadh comas mòr conaltraidh leusair ann am miseanan ìosal orbit na Talmhainn.

A’ dol an àite luachan san artaigil thùsail, tha cur air bhog ILLUMA-T a’ riochdachadh ceum mòr air adhart ann an conaltradh fànais. Bidh conaltradh laser a’ cleachdadh solas infridhearg do-fhaicsinneach, a’ leigeil le soithichean-fànais fiosrachadh a tharraing agus fhaighinn aig ìrean dàta nas àirde. Tha seo a’ ciallachadh gum faodar mòran dàta a chuir air ais chun Talamh ann an aon chraoladh, a’ toirt taic do lorgan nas luaithe agus rannsachadh nas èifeachdaiche do luchd-saidheans agus rannsachairean.

Air a riaghladh le prògram Space Communications and Navigation (SCaN) NASA, bidh ILLUMA-T a’ co-obrachadh le Taisbeanadh Ath-chraoladh Conaltraidh Laser (LCRD) na buidhne, ag obair a dh’ ionnsaigh a’ chiad sealaidheachd conaltraidh laser dà-stiùiridh, deireadh-gu-deireadh aig NASA. Tha an LCRD, a chaidh a chuir air bhog san Dùbhlachd 2021, air a bhith a’ dèanamh dheuchainnean mu thràth gus na buannachdan a tha an lùib conaltradh leusair bho orbit geosynchronous a nochdadh.

Tha cuid de na deuchainnean sin a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air buaidh an àile air comharran laser, a’ dèanamh deuchainn air co-chòrdalachd le ioma-chleachdaiche, a’ sgrùdadh comasan lìonraidh fulangach dàil / buairidh (DTN), agus ag àrdachadh comasan seòlaidh. Le bhith a’ cleachdadh conaltradh leusair, tha NASA a’ putadh crìochan gluasad dàta agus a’ leudachadh chothroman airson sgrùdadh fànais.

Aon uair ‘s gu bheil e air a chuir a-steach air an ISS, cuiridh ILLUMA-T crìoch air a’ chiad taisbeanadh in-fànais aig NASA de chomas sealaidheachd laser dà-shligheach. Uidheamaichte le teileasgop agus gimbal dà-axis, tha am modal optigeach aige a’ ceadachadh lorg mionaideach air an LCRD ann an orbit geosyncronach. Mu mheud microwave, tha am modal optigeach an coimeas ri inneal-fuarachaidh àbhaisteach.

Le ILLUMA-T air bòrd, ruigidh sgaoileadh dàta bhon ISS gu LCRD ìre dhrùidhteach de 1.2 gigabits-gach diog. Thèid an dàta an uairsin a chuir gu stèiseanan talmhainn optigeach ann an California no Hawaii agus a chuir gu Ionad Obrachaidh Misean LCRD ann am New Mexico. Mu dheireadh, thèid an dàta a gheibhear a sgrùdadh le sgiobaidhean gnìomhachd talmhainn ILLUMA-T aig Ionad Itealaich Space Goddard NASA ann am Maryland, a’ dèanamh cinnteach gu bheil e ceart agus càileachd.

Le bhith a’ co-obrachadh gu soirbheachail le LCRD, tha comas aig ILLUMA-T a bhith na phàirt riatanach den ISS, ag àrdachadh gu mòr comasan tar-chuir dàta NASA gu agus bhon obair-lann orbiting.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè an adhbhar a tha aig ILLUMA-T?

A: Is e adhbhar ILLUMA-T na buannachdan a tha an lùib conaltradh leusair airson miseanan ìosal air an Talamh a thaisbeanadh agus sealltainn gu bheil e comasach conaltradh leusair a thoirt a-steach do lìonraidhean conaltraidh fànais NASA.

C: Ciamar a tha conaltradh laser eadar-dhealaichte bho dhòighean conaltraidh traidiseanta?

A: Bidh conaltradh laser a’ cleachdadh solas infridhearg do-fhaicsinneach gus dàta a thar-chuir agus fhaighinn aig ìrean nas àirde, a’ leigeil le soithichean-fànais barrachd fiosrachaidh a chuir air ais chun Talamh ann an aon tar-chuir. Bidh seo a’ luathachadh pròiseas gluasad dàta agus a’ comasachadh rannsachadh agus lorg nas luaithe.

C: Dè na buannachdan a dh'fhaodadh a bhith aig conaltradh laser airson luchd-rannsachaidh?

F: Faodaidh conaltradh laser ìrean dàta leasaichte a thoirt seachad, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh air an ISS barrachd dàta a chuir air ais chun Talamh aig an aon àm. Faodaidh an èifeachdas àrdachadh seo buannachd fhaighinn bho ghrunn sgrùdaidhean saidheansail a chaidh a dhèanamh air an stèisean fànais.

C: Dè an t-amas san fhad-ùine a tha aig taisbeanaidhean conaltraidh laser NASA?

F: Tha NASA ag amas air conaltradh laser fhilleadh a-steach mar chomas àbhaisteach taobh a-staigh a lìonraidhean conaltraidh fànais, a tha a’ toirt a-steach an Near Space Network agus Deep Space Network.

C: Cò a tha a’ maoineachadh agus a’ stiùireadh pròiseact ILLUMA-T?

A: Tha uallach pàighidh ILLUMA-T air a mhaoineachadh le prògram Space Communications and Navigation (SCaN) NASA agus air a riaghladh le Ionad Itealaich Space Goddard NASA ann an co-obrachadh le oifis prògram an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta aig Ionad Fànais Johnson aig NASA agus Institiùd Teicneòlais Massachusetts (MIT). Saotharlann Lincoln.