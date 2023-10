Bidh Hubble NASA a’ glacadh Ìomhaigh iongantach de Lenticular Galaxy NGC 3156

Tha Teileasgop Hubble Space NASA air ìomhaigh iongantach a ghlacadh de NGC 3156, galaxy lenticular a tha suidhichte 73 millean bliadhna aotrom air falbh. Air a lorg leis an reul-eòlaiche Uilleam Herschel ann an 1784, tha NGC 3156 suidhichte anns a’ mhion-reul-chrios-meadhain Sextans.

Ann an galaxies lenticular, mar NGC 3156, tha cnap meadhanach de rionnagan air an cuairteachadh le diosc mòr, coltach ri galaxan snìomhach. Ach, eu-coltach ri snìomhain, chan eil gàirdeanan snìomhach follaiseach aig lenticulars. A bharrachd air an sin, mar galaxies elliptical, tha galaxies lenticular sa mhòr-chuid a’ toirt a-steach rionnagan nas sine le glè bheag de chruthachadh rionnagan leantainneach agus gun sgaoileadh mòr de hydrogen.

Tha an ìomhaigh a chaidh a ghlacadh leis an Teileasgop Hubble Space a’ taisbeanadh feartan sònraichte NGC 3156, a’ toirt a-steach dà snàithlean drùidhteach de dhuslach dorcha dearg-donn a’ dol thairis air diosc an galaxy. Tha an coltas sònraichte seo a’ toirt an ainm do galaxan lenticular, leis gu bheil iad coltach ri lionsan nuair a choimheadas iad bhon taobh no bhon oir.

Tha speuradairean air sgrùdadh farsaing a dhèanamh air NGC 3156, a’ sgrùdadh diofar thaobhan den sgrìobhadh agus an giùlan aige. Tha iad air sgrùdadh a dhèanamh air na cruinneachaidhean globular aige, a tha gu ìre mhòr nam buidhnean spherical de rionnagan ceangailte ri chèile le grabhataidh. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans air sgrùdadh a dhèanamh air an eadar-obrachadh eadar rionnagan agus an toll dubh mòr aig cridhe an reul-chrios.

A’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh bhon Teileasgop Hubble Space, rinn speuradairean coimeas eadar rionnagan faisg air cridhe NGC 3156 agus rionnagan ann an galaxan den aon mheud agus tomad toll dubh. Sheall na co-dhùnaidhean gu bheil àireamh sa cheud nas àirde de rionnagan aig NGC 3156 air an caitheamh leis an toll dubh uamhasach aige an taca ris an co-aoisean.

Tha an ìomhaigh tarraingeach de NGC 3156 a’ toirt sealladh dhuinn air saoghal inntinneach galaxies lenticular, a’ toirt air adhart ar tuigse air na nithean celestial sònraichte sin. Tro rannsachadh agus rannsachadh leantainneach, tha luchd-saidheans an dòchas barrachd dhìomhaireachd fhoillseachadh mu iongantasan mòra cosmach na cruinne.

