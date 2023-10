Tha NASA a’ beachdachadh air gearraidhean ann an teileasgopan Hubble agus Chandra gus coinneachadh ri gainnead buidseit

Thathas ag aithris gu bheil NASA a’ beachdachadh air lughdachadh ann an Teileasgop Hubble Space agus Amharclann Chandra X-Ray, dà theileasgop fànais follaiseach a chuir gu mòr ri ar tuigse air a’ chruinne-cè thar nam bliadhnaichean. Thuirt Mark Clampin, stiùiriche roinn astrophysics NASA, ann an taisbeanadh o chionn ghoirid gur dòcha gu bheil na gearraidhean riatanach gus maoineachadh a riarachadh airson prògraman ùra aig NASA.

Tha am buidseat a thathar a’ moladh airson na h-ath bhliadhna fiosgail a’ tuiteam nas lugha na iarrtas na roinne astrophysics de $1.56 billean. Cha tug Clampin mion-fhiosrachadh sònraichte seachad mu ìre nan gearraidhean no am buaidh air prògraman leantainneach. Ach, thuirt e gun toireadh lùghdachadh sa bhuidseit buaidh air miseanan ann an obraichean leudaichte, is iad sin Chandra agus Hubble.

A dh'aindeoin na gearraidhean a dh'fhaodadh a bhith ann, tha an dà theileasgop ag obair an-dràsta. A bharrachd air an sin, tha planaichean ann orbit Hubble a thogail gus a bheatha a leudachadh. Tha grunn cho-bhannan, a’ gabhail a-steach aon le SpaceX, air molaidhean a chuir a-steach gus an lann-amhairc a bhrosnachadh ann an orbit ìosal na Talmhainn. Tha orbit Hubble air a dhol sìos mean air mhean mar thoradh air slaodadh àile, ach tha oidhirpean a’ dol air adhart gus cuir an-aghaidh a’ bhuaidh seo.

Tha NASA air cuideam a chuir air cho cudromach sa tha Hubble mar phrìomh chom-pàirtiche ann an Teileasgop Fànais Sheumais Webb, a chaidh a chuir air bhog ann an 2021. Fhad ‘s a tha Webb gu sònraichte a’ toirt seachad beachdan domhainn fo-dhearg, tha Hubble a’ toirt seachad seallaidhean infridhearg agus lèirsinneach àrd-mhìneachaidh. Tha leasachadh Webb air buaidh mhòr a thoirt air a’ bhuidseit astrophysics sna bliadhnaichean roimhe sin air sgàth inbhe àrd agus cosgaisean ag èirigh.

An coimeas ri sin, chan eil Chandra, a chaidh a chuir air bhog ann an 1999, air tadhal air seirbheis mar Hubble. Dh’aidich Clampin gu bheil dùbhlain obrachaidh aig Chandra, gu sònraichte le insulation a’ toirt buaidh air a chomas an teòthachd riatanach a chumail suas airson amharc X-ray.

Bhiodh na sàbhalaidhean a chaidh a mholadh bho ghearraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann an Hubble agus Chandra air an ath-stiùireadh gu miseanan ri thighinn leithid Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace, a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2027. Bidh Ròmanach a’ cuimseachadh air a bhith a’ sgrùdadh thachartasan shunndach anns a’ chruinne-cè fad às, a’ cleachdadh na h-ionnstramaidean sgrùdaidh mòra aige gus glacadh uinneanan celestial luath.

Tha e coltach gun tèid na lughdachaidhean sin a mheasadh a bharrachd anns na bliadhnachan ri teachd, agus tha dùil ri lèirmheasan timcheall air Cèitean 2024 gus faighinn a-mach am bu chòir miseanan Hubble agus Chandra a leudachadh. Tha na cuibhreannan buidseit mu dheireadh bho NASA agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) airson Hubble fhathast mì-shoilleir mar thoradh air gearraidhean NASA.

stòran:

- Naidheachdan fànais