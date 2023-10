Bidh Honey Astrobee a’ tilleadh chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta le Comasan Seòlaidh Nas Fheàrr

Tha inneal-fuadain Astrobee NASA, Honey, air tilleadh gu soirbheachail chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) às deidh dha a bhith air a chumail suas aig Ionad Rannsachaidh Ames aig NASA. Sheall an inneal-fuadain buidhe, aon de thrì innealan-fuadain a tha ag itealaich gu saor, na comasan seòlaidh neo-eisimeileach leasaichte taobh a-staigh an ISS, a’ brosnachadh ruigsinneachd STEM agus cothroman rannsachaidh.

Chuir Honey Astrobee seachad faisg air bliadhna aig Ionad Rannsachaidh Ames aig NASA ann an Silicon Valley ann an California mus do thill e chun ISS. Nuair a ràinig e, rinn speuradair NASA Woody Hoburg sgrùdadh air an inneal-fuadain gun phacaid agus rinn e cinnteach gu robh e deiseil airson a dhleastanasan ath-thòiseachadh. Às deidh sgrùdaidhean tùsail, sheall Honey gu robh e comasach dha a dhol a-mach às an stèisean doca aige, seòladh tro mhodal deuchainn Iapanach (JEM) an stèisein fhànais, agus ath-dhubh gu soirbheachail gun fheum air stiùireadh sgioba.

Tha an Goireas Astrobee, a tha a’ toirt a-steach na trì innealan-fuadain cumadh ciùbach, bathar-bog, agus stèisean doca, a’ frithealadh mar àrd-ùrlar rannsachaidh agus inneal ruighinn a-mach STEM air an ISS. Bidh na h-innealan-fuadain sin, air an gluasad le luchd-leantainn dealain ann am microgravity an fhànais, a’ cuideachadh speuradairean ann an gnìomhan àbhaisteach bàta-fànais, a ’toirt cothrom dhaibh fòcas a chuir air gnìomhan daonna sònraichte. Tha am pròiseact Astrobee a’ toirt seachad cothroman pàighidh pàighidh agus stiùireadh do luchd-cleachdaidh bho acadamaidh, gnìomhachas prìobhaideach, NASA, agus buidhnean riaghaltais eile airson rannsachadh aontaichte agus amasan STEM.

Is e siostam robotach ùr-ghnàthach a th’ ann an Astrobee a chaidh a leasachadh le NASA gus èifeachdas an ISS àrdachadh. A’ toirt a-steach trì innealan-fuadain cumadh ciùb, bidh Astrobee a’ cuideachadh speuradairean le gnìomhan àbhaisteach agus a’ gluasad gun fhiosta san àrainneachd microgravity a’ cleachdadh luchd-leantainn dealain airson gluasad. A bharrachd air na tagraidhean practaigeach aige, bidh Astrobee a’ brosnachadh sgrùdadh saidheansail agus iomairtean foghlaim tro rannsachadh agus oidhirpean ruighinn a-mach STEM.

Chaidh maoineachadh airson Astrobee a thoirt seachad le Prògram Leasachaidh Atharrachadh Gèam NASA agus tha taic leantainneach ga thoirt seachad le Oifis Cleachdadh Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta NASA.

