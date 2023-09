Bidh Capsule OSIRIS-REx aig NASA gu soirbheachail a’ tilleadh sampall asteroid chun Talamh

Chuir bàta-fànais NASA OSIRIS-REx, a’ giùlan sampall de stuth creagach a chaidh a thoirt bho uachdar asteroid, crìoch air a thuras air ais chun Talamh. Chaidh an capsal a-steach don àile agus chaidh e air tìr gu soirbheachail le paraisiut ann am fàsach Utah Didòmhnaich.

Sgaoil an soitheach-fànais, a chaidh a dhealbhadh agus a thogail le Lockheed Martin, an capsal sampall-tilleadh airson an teàrnadh mu dheireadh, gun atharrachaidhean sam bith a dhìth air an t-slighe itealaich aige. Thachair an cur air tìr, a bha dùil a bhith mionaideach, air raon Deuchainn is Trèanaidh Utah armachd na SA.

Is e misean OSIRIS-REx, co-obrachadh eadar NASA agus Oilthigh Arizona, an treas fear a-riamh a thug sampall asteroid air ais chun Talamh. Is e seo cuideachd an sampall as motha a chaidh a chruinneachadh, le cuideam timcheall air 250 gram. Tha miseanan roimhe le buidheann fànais Iapan cuideachd air sampallan asteroid a thilleadh.

Anns a ’capsal tha stuth a chaidh a chruinneachadh bho Bennu, asteroid beag làn gualain a bhios a’ dol gu ìre mhath faisg air an Talamh a h-uile sia bliadhna. Tha Bennu, a tha dìreach 1,600 troigh ann an trast-thomhas, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu shiostam na grèine tràth agus cò às a thàinig ar planaid. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh e cumail suas moileciuilean organach a tha riatanach airson leasachadh beatha.

Chaidh OSIRIS-REx a chuir air bhog ann an 2016 agus ràinig e Bennu ann an 2018. Às deidh dha dà bhliadhna a chuir seachad ann an orbit an asteroid, shoirbhich leis an soitheach-fànais sampall bhon uachdar aige san Dàmhair 2020. Thèid an sampall a sgrùdadh a-nis ann an “seòmar glan” aig raon deuchainn Utah mus deach a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA.

Tha soirbheachas misean OSIRIS-REx gar toirt nas fhaisge air tuigse fhaighinn air tùsan agus mean-fhàs planaidean creagach mar an Talamh. Bheir an dàta a chruinnich an seo agus miseanan tilleadh sampall asteroid roimhe seo seallaidhean luachmhor air cruthachadh ar siostam grèine.

stòran:

- Artaigil tùsail: [stòr]

- NASA

- Oilthigh Arizona