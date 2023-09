Capsule OSIRIS-REx aig NASA a’ giùlan cinn sampall asteroid airson teàrnadh teine

Thathas an dùil gun tig bàta-fànais robotach NASA, OSIRIS-REx, sìos gu teine ​​​​tro àile na Talmhainn agus fearann ​​​​ann am fàsach Utah Didòmhnaich. Tha an soitheach-fànais, anns an robh sampall de stuth creagach a chaidh a chruinneachadh bho uachdar asteroid leis an t-ainm Bennu, air crìoch a chuir air a turas seachd bliadhna agus thathar an dùil gun dèan e “spot-on” aig raon deuchainn is trèanaidh Utah.

Tha misean OSIRIS-REx, co-obrachadh eadar NASA agus luchd-saidheans aig Oilthigh Arizona, ag amas air an sampall asteroid as motha a-riamh a thoirt air ais airson mion-sgrùdadh. Tha miseanan roimhe le buidheann fànais Iapan cuideachd air sampallan asteroid a thilleadh chun Talamh.

Tha Bennu, an asteroid às an deach an sampall a chruinneachadh, air a mheas mar “rud faisg air an Talamh” agus a ’dol gu ìre mhath faisg air a’ phlanaid againn a h-uile sia bliadhna. Tha luchd-saidheans a 'tuairmse gu bheil e coltach gun do bhuail e an Talamh aig deireadh an 22mh linn aig 1-in-2,700. Tha Bennu beag an taca ri asteroids eile, a’ tomhas dìreach 1,600 troigh ann an trast-thomhas, ach tha sanasan luachmhor aige mu thùs agus leasachadh planaidean creagach mar an Talamh.

Bidh an sampall, a thathas a’ meas le cuideam 250 gram, air a sgrùdadh le luchd-saidheans bho air feadh an t-saoghail ann an grunn deuchainn-lannan. Leanaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx air a thuras gus sgrùdadh a dhèanamh air astaroid eile faisg air an Talamh.

stòran:

- Reuters