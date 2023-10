Tha a’ chiad eisimpleir de Asteroid aig NASA mu dheireadh a’ tighinn gu tìr air an Talamh

Às deidh feitheamh seachd bliadhna, tha a’ chiad sampall asteroid aig NASA air tilleadh chun Talamh mu dheireadh. Thàinig an probe fànais Osiris-Rex, a chuir air bhog ann an 2016, air tìr gu soirbheachail air an asteroid Bennu agus chruinnich e timcheall air naoi unnsa de dhuslach bhon uachdar aige. Mhair turas an neach-sgrùdaidh 3.86 billean mìle mus do ràinig e sìos ann am fàsach Utah.

Lorg NASA duslach dubh agus sprùilleach air deic avionics canister saidheans Osiris-Rex nuair a chaidh a’ chiad mhullach fhosgladh. Thathas an dùil gun toir an sprùilleach seo sealladh luachmhor air na seòrsaichean asteroids a dh’ fhaodadh bagairt air an Talamh.

Chaidh an capsal anns a bheil an sampall asteroid a leigeil ma sgaoil bho àirde de chòrr air 67,000 mìle agus fhuair e eòlas air teàrnadh teine ​​​​tro àile na Talmhainn, a’ ruighinn astaran de chòrr air 27,000 mìle san uair. Bha dà pharaisit an dùil an teàrnadh a dhèanamh nas slaodaiche, ach chaidh am prìomh chute a chleachdadh nas àirde na bha dùil.

Tha co-labhairt naidheachd clàraichte airson 11 Dàmhair, nuair a thèid a’ mhòr-chuid den sampall fhoillseachadh don phoball. Thathas an dùil gun àrdaich mion-sgrùdadh an asteroid tuigse saidheansail mu bhith a’ cruthachadh siostam na grèine agus comas-còmhnaidh na Talmhainn. Thèid a’ mhòr-chuid den t-sampall a ghlèidheadh ​​airson sgrùdadh san àm ri teachd, le cuibhreann ga chleachdadh sa bhad airson deuchainnean agus cuid air a chuir gu com-pàirtichean misean ann an Iapan agus Canada.

Thathas den bheachd gu bheil asteroids mar Bennu air an dèanamh suas de na stuthan tùsail bho shiostam na grèine tràth, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu bhith a ’cruthachadh agus a’ mean-fhàs. Thathas a’ creidsinn gu bheil moileciuilean gualain is uisge ann am Bennu, glaiste ann am mèinnirean. Tha an dùmhlachd ìosal ris nach robh dùil aige, a chaidh a lorg fhad ‘s a bha an neach-sgrùdaidh a’ conaltradh ris an uachdar aige, air luchd-saidheans inntinneach. Ged a tha an cothrom gum bi Bennu a’ bualadh air an Talamh beag, tha tuigse air a cho-dhèanamh luachmhor airson beachdachadh san àm ri teachd.

