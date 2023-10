Bidh NASA agus SpaceX a’ co-obrachadh air sreath de mhiseanan trom Falcon

Tha NASA air còig cuirmean a chuir air bhog air rocaid Falcon Heavy SpaceX airson sreath de mhiseanan fànais robotach thairis air na beagan bhliadhnaichean a tha romhainn. Is e a’ chiad fhear de na miseanan sin foillseachadh an rannsachair asteroid Psyche, clàraichte airson Diardaoin. Thuirt stiùiriche cur air bhog NASA, Tim Dunn, gu robh am foillseachadh SpaceX de chuir air bhog roimhe Falcon Heavy air a bhith buannachdail ann a bhith ag ullachadh airson misean Psyche. Gu h-iomlan, tha suas ri 10 miseanan Falcon Heavy fo chùmhnant le SpaceX, le còig dhiubh sin nan cùmhnantan daingeann le Prògram Seirbheisean Launch NASA. Is e aon mhisean sònraichte an Europa Clipper, misean $5 billean air a stiùireadh leis an Jet Propulsion Laboratory gus sgrùdadh a dhèanamh air gealach reòthte Jupiter Europa. A bharrachd air an sin, tha Feachd Fànais na SA agus Astrobotic cuideachd air tursan-adhair Falcon Heavy a ghlèidheadh ​​​​airson adhbharan malairteach, a’ toirt a-steach luchd-laighe gealaich agus miseanan ath-sholarachaidh gu stèisean gealaich Gateway.

A dh’ aindeoin farpais bho shiostam Space Launch System NASA agus mega-rocaid Starship SpaceX, tha an Falcon Heavy fhathast mar an rocaid malairteach as cumhachdaiche san t-saoghal. Le comas pàighidh faisg air 64 tonna meatrach, tha e nas àirde na rocaid sam bith eile a tha ri fhaighinn le NASA an-dràsta. Ged a thathar an dùil gun tig rocaidean ùra leithid Vulcan aig United Launch Alliance agus Blue Origin's New Glenn faisg air làimh a thaobh comas togail, tha iad fhathast gun dearbhadh. Tha eachdraidh shoirbheachail aig an Falcon Heavy le seachd cur air bhog air an crìochnachadh bhon a chaidh a chuir air bhog an toiseach ann an 2018. Tha SpaceX cuideachd air a mholadh le NASA airson a bhith a’ putadh crìochan a’ ghnìomhachais agus a bhith an sàs ann an co-obrachadh mion-sgrùdaidh agus innleadaireachd. Chaidh an Falcon Heavy a dhearbhadh o chionn ghoirid le NASA gus na miseanan robotach as daoire aig a’ bhuidheann a chuir air bhog.

Gu h-iomlan, tha an co-obrachadh eadar NASA agus SpaceX a’ stiùireadh iarrtas airson naoi a-mach à deich miseanan Falcon Heavy a tha an-dràsta ann an cùl-raon SpaceX. Chuir Dunn an cèill gu robh e a’ cur luach air comasan SpaceX agus bha e an dòchas gun cuireadh SpaceX luach air dian anailis agus innleadaireachd NASA anns a’ chom-pàirteachas aca.

