Bidh Curiosity Rover NASA a’ ruighinn Gediz Vallis Ridge, a’ nochdadh boillsgidhean mu àm a dh’ fhalbh uisgeach Mars

Ann an gnìomh iongantach, tha rover Curiosity Mars NASA air ruighinn gu soirbheachail air Gediz Vallis Ridge, sgìre air a’ Phlanaid Dhearg a thathas a ’creidsinn anns a bheil na tha air fhàgail de shruthan cumhachdach seann sprùilleach. Tha an coileanadh seo a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh uisge Mars.

O chionn timcheall air trì billean bliadhna, aig aon de na h-ìrean fliuch aig Mars, bidh sprùilleach a’ sruthadh a’ giùlan eabar is ulpagan sìos beinn, a’ cruthachadh tasgadh ann an cumadh neach-leantainn. Thar ùine, chrìon gaothan Martian an tasgadh seo a-steach don druim a chì sinn an-diugh. Tha sanasan cudromach aig an druim seo mu làthaireachd uisge air Mars san àm a dh’ fhalbh.

Cha robh an turas gu Gediz Vallis Ridge gun dùbhlan. Bha creagan “gator-back” agus talamh cas air an rover, ach às deidh trì oidhirpean, ràinig e an druim mu dheireadh air 14 Lùnastal. Bhon t-sealladh seo, faodaidh Curiosity an sgìre a sgrùdadh le bhith a’ cleachdadh a ghàirdean robotach.

Tha feòrachas air a bhith a’ dìreadh Beinn Sharp bho 2014, a’ lorg fianais air seann lochan is sruthan air an t-slighe. Tha gach sreath den bheinn a’ riochdachadh àm eadar-dhealaichte ann an eachdraidh Martian. Tha Gediz Vallis Ridge, mar aon de na cumaidhean mu dheireadh air a’ bheinn, a’ tabhann dealbh de aon de na h-amannan Martian as òige.

Rè an turas 11-latha aige aig an druim, thog Curiosity dealbhan agus mion-sgrùdadh air creagan dorcha a thàinig bho phàirtean eile de Mount Sharp. Bha na creagan sin, cuid cho mòr ri càraichean, air an giùlan le sruthan sprùilleach, a' toirt cothrom sònraichte sgrùdadh a dhèanamh air stuth na beinne àrda.

A bharrachd air an sin, thug làthaireachd Curiosity air an druim cothrom do luchd-saidheans sùil a thoirt air cruthachadh geòlais ris an canar fanadair sruthadh sprùilleach. Fhad ‘s a tha meacanaig an cruthachadh fhathast nan cuspair sgrùdaidh, tha luchd-rannsachaidh an dòchas gun toir tuigse air na tachartasan sin air Mars solas air uinneanan coltach ris air an Talamh.

Ghlac an rover 136 ìomhaigh aig Gediz Vallis Ridge, a chaidh a chruinneachadh ann an sealladh farsaing den sgìre. Tha luchd-saidheans a-nis a’ dèanamh anailis air an dàta agus na h-ìomhaighean gus barrachd ionnsachadh mu eachdraidh uisgeach Mars.

Is e an ath mhisean aig Curiosity slighe a lorg chun t-sianail aig mullach an droma, far an tèid tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh air dìomhaireachdan uisge air Mount Sharp.

